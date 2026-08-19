L’ASEAN vers un écosystème juridique adapté à l’ère de l’IA

Le Forum juridique de l'ASEAN 2026, consacré à l'application de l'intelligence artificielle (IA) à l'élaboration et à l'application du droit à l'ère numérique, s'est achevé avec succès le 19 août à Hanoï, après près de deux jours de travaux.

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Le Forum a réuni des délégations des pays membres de l'ASEAN, de plusieurs partenaires de développement, organisations internationales, organismes et organisations vietnamiens, ainsi que des experts vietnamiens et étrangers.

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours de clôture, le vice-ministre vietnamien de la Justice, Nguyen Thanh Tinh, a souligné que le Forum avait offert une plateforme de dialogue ouverte, multidimensionnelle et substantielle sur les enjeux auxquels sont confrontés les domaines juridique et judiciaire dans un contexte marqué par le développement rapide de l'intelligence artificielle.

Selon lui, les séances plénières ont permis de dresser un panorama de l'application de l'IA à l'élaboration et à l'application du droit, à partir des pratiques du Vietnam et des expériences d’autres pays de l'ASEAN, de l'Union européenne et d’organisations internationales. Les échanges ont montré que l'IA devenait progressivement un outil important pour améliorer la qualité de la gouvernance publique et l'efficacité du système judiciaire.

Les séances thématiques ont porté sur de nouveaux enjeux stratégiques tels que la souveraineté nationale en matière d'IA, la gouvernance de l'IA au sein de l'ASEAN, l'arbitrage à l'ère numérique et une approche centrée sur l'humain dans le développement et l'utilisation de l'IA…

Les échanges avec des experts de l'ASEAN, de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), de l'Union européenne, de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), de l'OCDE et d'autres partenaires internationaux ont notamment montré qu'il n'existait pas de modèle unique de gouvernance de l'IA adapté à tous les pays.

Le vice-ministre Nguyen Thanh Tinh a souligné que le développement et l'application de l'IA devaient reposer sur les principes de l'État de droit, de la transparence et de la responsabilité, tout en favorisant l'innovation et le développement durable.

Le Forum a contribué à approfondir la coopération de l'ASEAN dans les domaines juridique et judiciaire, tout en ouvrant de nouvelles pistes pour la transformation numérique et l'innovation dans l'élaboration et l'application du droit.

Il a également contribué à la réalisation des objectifs et orientations de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, en faveur d'une communauté résiliente, innovante, centrée sur l'humain et engagée dans un développement durable.

Le Vietnam, qui entre dans une nouvelle ère de développement où la transformation numérique joue un rôle important, entend continuer à promouvoir activement la coopération juridique et judiciaire au sein de l'ASEAN ainsi qu'avec ses partenaires internationaux, a affirmé Nguyen Thanh Tinh.

Il a souligné l’engagement de son ministère à demeurer un partenaire proactif et responsable au sein de la communauté de l'ASEAN et auprès des organisations internationales.

Le vice-ministre vietnamien a enfin exprimé le souhait de voir les initiatives issues du Forum se traduire rapidement par des cadres de coopération et des actions concrètes dans la région. Il a appelé à poursuivre une collaboration étroite avec le Secrétariat de l'ASEAN, les États membres et les partenaires internationaux afin de bâtir ensemble un écosystème juridique moderne, au service d'une Communauté de l'ASEAN résiliente, innovante et prospère.

VNA/CVN