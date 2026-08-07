Vers une communauté de l’ASEAN 2045 résiliente, créative, dynamique et centrée sur les citoyens

Fondée le 8 août 1967, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) célèbre ses 59 ans d’existence, s’affirmant aujourd’hui comme un modèle de réussite en matière de coopération et de connectivité régionale, ainsi qu’une véritable "maison commune" pour ses onze États membres.

>> Vietnam - ASEAN : 31 ans d'un engagement au service de l'intégration

>> L’ASEAN insiste sur la coopération maritime fondée sur des règles pour renforcer la résilience régionale

>> Le dirigeant Tô Lâm appelle à bâtir une Communauté de l'ASEAN unie et forte

Photo : VNA/CVN

Tout au long de son développement, le Vietnam a toujours été un membre engagé et responsable, œuvrant de concert avec l’ASEAN pour renforcer son autonomie, sa solidarité et sa cohésion.

L’ASEAN compte actuellement 11 États membres : l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar, le Cambodge et le Timor-Leste.

En près de six décennies de développement, l'organisation a su renforcer une coopération intra-bloc globale et approfondie avec un rôle et un prestige international de plus en plus élevés, élargir et promouvoir les liens avec de nombreux partenaires à travers le monde. L’association a initié avec succès de nombreux mécanismes de coopération régionale, dont elle a joué un rôle de premier plan.

Trois piliers importants

Le rôle central du bloc s'exprime à travers des mécanismes de dialogue majeurs tels que le Forum régional de l'ASEAN (ARF), le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) ou l'ADMM+.

Depuis l’établissement officiel de la Communauté de l’ASEAN en 2015, l’organisation a franchi d’importantes étapes, enregistrant des taux élevés de mise en œuvre de ses plans directeurs dans les trois piliers que sont la politique et la sécurité, l’économie, ainsi que la culture et la société.

Photo : Duong Giang/CVN

Sur le plan économique, l’ASEAN a connu une croissance remarquable, devenant la cinquième économie mondiale en 2025 avec un PIB atteignant 4.160 milliards de dollars. Elle ambitionne désormais d’accéder au quatrième rang mondial d’ici à 2030.

Cette dynamique repose notamment sur un vaste réseau d’accords de libre-échange avec de grands partenaires tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, ainsi que sur le Partenariat économique régional global (RCEP). Elle s’accompagne également d’une orientation forte vers l’économie numérique, la transition verte, l’économie maritime durable et la neutralité carbone.

L’adoption de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 lors du 46e Sommet de l’ASEAN, tenu en mai 2025 en Malaisie, marque l’entrée de l’organisation dans une nouvelle phase de transformation visant à bâtir une région "résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les citoyens". À travers cette vision, l’ASEAN entend continuer à renforcer sa solidarité, à valoriser ses forces internes et à développer ses partenariats afin de relever les défis et d’atteindre ses objectifs à long terme.

En 2026, malgré un contexte international complexe et volatil, l'ASEAN a enregistré des progrès notables dans la promotion de la paix, de la sécurité, de la prospérité et du rehaussement de la position des citoyens.

Le Vietnam réaffirme son engagement pour une communauté unie

Dans ce parcours historique, le Vietnam s'est imposé comme un membre proactif et responsable dans tous les piliers de la communauté et tous les secteurs de coopération depuis son adhésion le 28 juillet 1995.

Photo : VNA/CVN

Depuis son intégration, le Vietnam considère toujours l’ASEAN comme une priorité de sa politique étrangère. Il participe de manière proactive, constructive et responsable aux activités communautaires, apportant des contributions importantes à la construction de la communauté et à la préservation d’un environnement régional de paix, de stabilité et de coopération.

L’adhésion du Vietnam a constitué une étape majeure, contribuant à concrétiser la vision des fondateurs de l’ASEAN visant à unir les pays membres autour des valeurs de paix, de prospérité, de solidarité et de compréhension mutuelle. Les relations entre le Vietnam et les autres pays membres se développent positivement. Le Vietnam a notamment élevé ses relations avec l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande au niveau de partenariat stratégique global.

Pour sa part, après 31 ans d'adhésion à l'ASEAN, le Vietnam est devenu un membre pilier, travaillant avec les pays membres pour maintenir la paix et la stabilité régionales, renforçant les relations avec les partenaires, exploitant efficacement le réseau de connexions économiques de l'ASEAN pour promouvoir le commerce et l'investissement. Il profite de la coopération, du soutien et des ressources de l'ASEAN et de ses partenaires pour servir les objectifs de développement socio-économique.

Le Vietnam a assumé avec succès la présidence de l’ASEAN à plusieurs reprises, notamment en 1998, en 2010 et en 2020. Lors de cette dernière présidence, il a joué un rôle majeur dans la coordination des efforts régionaux face aux défis posés par la pandémie de COVID-19.

En outre, le Vietnam apporte également une contribution importante aux décisions visant à diriger le développement de l'ASEAN, telles que l'adoption du Programme d'action de Hanoï de 1998, de la Vision 2020 de l'ASEAN (en 1997), de la Déclaration de concorde de l'ASEAN sur la construction de la Communauté de l'ASEAN (en 2003), de la Charte de l'ASEAN (en 2007) et de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025 (en 2025), etc.

Aujourd'hui, alors que l'ASEAN entame la réalisation de sa Vision pour 2045, le Vietnam réaffirme sa détermination à transformer les directives stratégiques en actions concrètes.

Outre ses initiatives pour la santé publique et la relance économique, le pays a lancé le Forum pour l'avenir de l'ASEAN (AFF), une plateforme de dialogue devenue importante pour déployer des efforts communs visant à édifier la communauté de l’ASEAN et à consolider ses liens avec des partenaires mondiaux importants hors de la région.

En tant que coordinateur des relations de l’ASEAN avec des partenaires clés tels que le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam continue de promouvoir les liens de coopération et de mobiliser le soutien international en faveur des objectifs communs de la communauté.

Les partenaires reconnaissent de plus en plus le rôle et le prestige du Vietnam au sein de l’ASEAN, dans la région et sur la scène internationale. Cette reconnaissance témoigne des efforts et de la détermination du pays à mettre en œuvre les orientations de sa politique étrangère, notamment celles issues du XIVe Congrès national du Parti, de la Résolution 59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte, ainsi que des orientations stratégiques du Bureau politique, en transformant progressivement ces engagements en résultats concrets.

VNA/CVN