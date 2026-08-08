Le Vietnam réaffirme son engagement envers l'ASEAN

À l’occasion du 59ᵉ anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août 1967) et du 31ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam au bloc (28 juillet 1995), Lê Hoài Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, a publié un article réaffirmant la volonté du pays de grandir avec l’organisation régionale et de contribuer à son avenir. Voici les principaux points.

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Photo : VNA/CVN

Le XIVe Congrès national du Parti a marqué une évolution importante dans la réflexion et la vision stratégique du Parti en matière de politique extérieure et d’intégration internationale, dans un esprit plus proactif et avec une responsabilité accrue à l’égard des enjeux régionaux et internationaux. Le Vietnam continuera d’accompagner l’ASEAN et de contribuer de manière active, proactive et responsable au renforcement de sa solidarité, de son autonomie stratégique, de sa centralité et de sa capacité à façonner l’avenir, afin de réaliser avec succès la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Fondée le 8 août 1967, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a jeté les bases de la coopération régionale en Asie du Sud-Est, fondée sur le dialogue, la confiance et l’amitié. Près de six décennies plus tard, l’ASEAN est devenue l’un des modèles de coopération régionale les plus réussis au monde.

Grâce à son intégration dynamique, l’ASEAN est devenue en 2025 la cinquième économie mondiale, avec un PIB total de 4.160 milliards de dollars, et constitue aujourd’hui un maillon important des chaînes mondiales d’approvisionnement et de production.

L’année 2026 marque une nouvelle phase de développement de l’ASEAN avec la mise en œuvre des objectifs de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045. L’ASEAN dispose d’atouts importants pour concrétiser cette vision : la solidarité et la volonté politique commune de ses États membres, des décennies d’intégration et de construction institutionnelle, un marché de près de 700 millions d’habitants avec une population jeune et dynamique, ainsi qu’une volonté de renforcer la coopération pour faire face aux défis communs.

Photo : VNA/CVN

Un espace stratégique important

Cependant, le nouveau contexte impose de nouvelles exigences. L’ASEAN ne peut plus se contenter de s’adapter ou de réagir passivement aux changements de l’environnement stratégique, mais doit participer activement à la définition des règles et à l’orientation des tendances de développement de la région. Elle doit pour cela continuer à renouveler profondément sa réflexion et ses modes de coopération afin de devenir plus proactive, plus efficace et plus concrète, au bénéfice de ses populations et de ses États membres.

Plus de trois décennies aux côtés de l’ASEAN ont confirmé la pertinence du choix stratégique du Parti et de l’État vietnamiens en matière de politique extérieure et d’intégration internationale. L’ASEAN constitue aujourd’hui un espace stratégique important, étroitement lié aux intérêts du Vietnam en matière de sécurité, de développement et de positionnement international.

Membre actif, proactif et responsable, le Vietnam reste attaché aux principes et aux valeurs fondamentaux de l’ASEAN. Il contribue activement au maintien de sa solidarité et de sa centralité, promeut le droit international et une architecture régionale fondée sur des règles, tout en œuvrant pour une meilleure mise en œuvre des engagements et en faisant des résultats concrets et des intérêts des populations des critères essentiels de la coopération.

Six priorités stratégiques

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Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement avec l’ambition de bâtir un pays puissant et prospère, l’idée de "grandir avec l’ASEAN" guidera sa participation et ses contributions plus actives, proactives et substantielles à la Communauté de l’ASEAN et à la construction de l’avenir commun de la région. Fidèle à sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification, ainsi qu’aux orientations du XIVe Congrès national du Parti, le Vietnam entend renforcer son rôle, ses initiatives et ses contributions à l’ASEAN autour de six priorités stratégiques.

Premièrement, contribuer activement à créer et à préserver un environnement régional de paix, de sécurité et de stabilité. Deuxièmement, renforcer la résilience et la qualité de l’intégration économique régionale. Troisièmement, consolider la "culture de mise en œuvre". Quatrièmement, renforcer les relations extérieures de l’ASEAN de manière proactive, équilibrée et substantielle. Cinquièmement, rehausser la contribution du Vietnam, en passant d’une participation dynamique à un rôle accru dans la conception d’initiatives. Sixièmement, renouveler les modes de fonctionnement et améliorer l’efficacité institutionnelle de l’ASEAN.

Dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, le Vietnam reste convaincu que son développement est étroitement lié à la montée en puissance de l’ASEAN. Il continuera à accompagner l’association, à y contribuer et à participer activement à la construction de son avenir afin de réaliser avec succès la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, pour une ASEAN qui ne se contente pas de s’adapter à son époque, mais qui contribue activement à la façonner et à jouer pleinement son rôle, au bénéfice des populations et de la paix, de la stabilité et de la prospérité communes dans la région et dans le monde.

VNA/CVN