Le 59e anniversaire de l'ASEAN célébré à Hô Chi Minh-Ville

Dans la matinée du 7 août, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé une rencontre à l'occasion du 59 e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), (8 août), témoignant de l’amitié et de la solidarité entre les peuples des pays membres.

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Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, Phan Thi Hông Xuân, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est de Hô Chi Minh-Ville, est revenue sur les 59 années de développement de l'ASEAN. Elle a souligné que, d'une organisation de coopération réunissant à l'origine cinq pays fondateurs, l'ASEAN était progressivement devenue une communauté de plus en plus intégrée, rassemblant aujourd'hui l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est.

Malgré leurs différences en termes d'histoire, de culture, de langue, de religion, de niveau de développement et de conditions sociales, les États membres ont choisi le respect mutuel et la recherche du consensus pour œuvrer en faveur des intérêts communs de la région. Cet esprit d'unité dans la diversité a forgé l'identité, la force, la capacité d'adaptation et le rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale.

Selon Phan Thi Hông Xuân, plus de trois décennies après l'adhésion du Vietnam, les relations entre le pays et les autres États membres n'ont cessé de se renforcer et de s'approfondir. Elles dépassent désormais le seul cadre de la coopération gouvernementale pour s'étendre aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, aux instituts de recherche, aux entreprises, aux organisations sociales et aux communautés locales. Cette dynamique rapproche l'ASEAN des citoyens tout en consolidant les bases sociales de la construction de la Communauté.

Elle a souligné que Hô Chi Minh-Ville constitue un important point de connexion entre le Vietnam et les autres pays de l'ASEAN, où la diplomatie populaire joue un rôle particulier en contribuant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et à transformer les liens d'amitié en programmes de coopération concrets.

L'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est de Hô Chi Minh-Ville s'engage à collaborer étroitement avec les représentations diplomatiques, les associations d'amitié bilatérales, les établissements d'enseignement, les associations d'entreprises et d'autres partenaires afin d'intensifier les échanges entre les peuples, de promouvoir les échanges culturels et éducatifs, la recherche, l'innovation et la transformation numérique, et de faire connaître auprès des amis de l'ASEAN l'image d'une Hô Chi Minh-Ville dynamique, solidaire, intégrée et accueillante.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Au nom des consuls généraux des pays membres de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville, Querobine D. Laccay, consule générale des Philippines, a remercié l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville pour l'organisation de cette célébration, ainsi que le gouvernement vietnamien et les autorités municipales pour leur soutien à la communauté diplomatique.

Elle a rappelé que l'année 2026 marque à la fois le 59e anniversaire de l'ASEAN et le 31e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'organisation, deux jalons qui rappellent le parcours commun de solidarité et de coopération des États membres. Elle a indiqué que, dans les temps à venir, l'ASEAN continuera de mettre l'accent sur le bien-être social, la sécurité alimentaire et l'innovation des jeunes, avec l'intelligence artificielle comme fil conducteur.

Saluant les contributions de l'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est à la diplomatie populaire et aux échanges culturels et éducatifs, elle a estimé que les États membres disposent d'un potentiel et d'opportunités pour renforcer la compréhension mutuelle, promouvoir la paix et créer des opportunités pour les générations futures.

La célébration s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et empreinte d'amitié et de solidarité, rythmée par des chants et des danses traditionnels des pays membres, ainsi que par des démonstrations de calligraphie vietnamienne et une dégustation de thé.

VNA/CVN