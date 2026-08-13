Le Vietnam se distingue parmi les "Fabulous Five" de l’ASEAN

Grâce à leur taille, leur base industrielle, leur structure démographique et leurs marchés de consommation en expansion, les cinq économies que sont la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines repositionnent l'Asie du Sud-Est sur la carte des capitaux mondiaux et façonnent le prochain cycle de croissance de l'ASEAN.

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Parmi ces cinq économies, surnommées les "Fabulous Five", le Vietnam se distingue comme l'un des plus puissants moteurs de croissance économique, selon Shan Saeed, économiste en chef du groupe de technologies immobilières IQI Juwai, basé en Malaisie.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Shan Saeed a souligné les performances économiques remarquables de ces cinq pays au deuxième trimestre 2026. L'économie vietnamienne a enregistré une croissance de 8,39% en glissement annuel, portant la croissance du premier semestre à 8,18%. L'Indonésie a affiché une croissance de 5,29 %, tandis que les estimations préliminaires pour la Malaisie font état d'une hausse de 5,8%.

Les Philippines ont enregistré une croissance de 2,3%. Pour la Thaïlande, les dernières données officielles disponibles font état d'une croissance de 2,8% au premier trimestre, les chiffres du deuxième trimestre n'ayant pas encore été publiés. Le Vietnam a ainsi entamé le second semestre avec une dynamique de croissance nettement supérieure, a-t-il noté.

Plus important encore, selon le spécialiste, la qualité de cette croissance est tout aussi importante. Le secteur manufacturier, pilier des exportations du pays, a progressé de 10,23% au premier semestre, tandis que la production industrielle a augmenté de 10,8%. Les exportations de marchandises ont atteint 266,5 milliards de dollars, en hausse de 21%, et les investissements directs étrangers décaissés ont progressé de 11,2% pour s'établir à 13 milliards de dollars.

La trajectoire du Vietnam dépasse désormais le stade de la fabrication à bas coût ; le pays progresse dans les domaines de l'électronique, des machines, de la fabrication de haute technologie et des chaînes d'approvisionnement à plus forte valeur ajoutée, a-t-il affirmé.

Le tourisme s'affirme également comme un autre moteur structurel de croissance, a-t-il ajouté, notant que le Vietnam avait accueilli 12,3 millions de visiteurs internationaux au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 14,9% sur un an, soutenant ainsi l'essor des services, de l'aviation, de l'hôtellerie et de la consommation intérieure.

Shan Saeed a également souligné que les ressources humaines constituent un autre atout majeur du Vietnam. Une population féminine de plus en plus instruite contribue à renforcer le vivier de main-d'œuvre et le potentiel de productivité du pays. Lors du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2022, organisé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les filles vietnamiennes ont obtenu des scores supérieurs de 18 points à ceux des garçons en compréhension écrite, tandis que les performances en mathématiques étaient relativement équilibrées entre les deux sexes.

Au premier semestre de cette année, 29,7% des travailleurs vietnamiens étaient titulaires d'un diplôme ou d'une certification, confirmant l'amélioration continue de la qualité de la main-d'œuvre.

La convergence des revenus complète ce tableau. Les données officielles indiquent que le PIB par habitant du pays est passé de 4.700 dollars en 2024 à 5.026 dollars en 2025. Cette tendance élargit progressivement la classe des consommateurs vietnamiens à revenu intermédiaire.

Selon Shan Saeed, parmi les "Fabulous Five" de l'ASEAN, l'Indonésie bénéficie de sa taille, la Malaisie se distingue par ses technologies et sa capacité à mobiliser les capitaux, la Thaïlande par la profondeur de son tissu industriel et les Philippines par leurs services et leur démographie.

Le Vietnam, quant à lui, se démarque par son dynamisme manufacturier, ses ressources humaines et la convergence des revenus. Le pays ne se contente pas de participer au prochain cycle de croissance de l'ASEAN, il contribue activement à le façonner.

VNA/CVN