Le commerce Chine - ASEAN en hausse de plus de 18% au premier semestre

Le commerce entre la Chine et l’ASEAN a atteint 4 340 milliards de yuans (environ 643,2 milliards de dollars) au premier semestre 2026, soit une hausse de 18,2% sur un an, a rapporté l’Administration générale des douanes de Chine (GACC).

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Les échanges de biens intermédiaires - notamment les composants industriels, pièces et intrants de production - ont progressé de 24,5% pour atteindre 2.860 milliards de yuans sur cette période, représentant environ les deux tiers du commerce bilatéral total.

Lyu Daliang, porte-parole de la GACC, a attribué cette croissance soutenue des échanges de biens intermédiaires à l’intégration et à la connectivité croissantes entre les chaînes industrielles et les chaînes de valeur chinoises et celles de l’ASEAN.

Parallèlement, les dernières données des douanes de Nanning indiquent que les échanges entre la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) et l'ASEAN ont atteint 248,21 milliards de yuans au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 2,5% sur un an, établissant ainsi un nouveau record pour cette période. Il convient de noter que les échanges avec le Vietnam ont augmenté de 3,3% pour s'établir à 183,71 milliards de yuans.

Selon les médias chinois, des trains de marchandises reliant le Guangxi au Vietnam circulent désormais quotidiennement - contre trois liaisons par semaine auparavant -, transportant des produits électroniques et des machines vers le sud, tout en acheminant des fruits tropicaux tels que le durian et le mangoustan vers le nord.

Un autre cadre soutenant le commerce régional est le Partenariat économique régional global (RCEP), un accord commercial regroupant 15 membres : la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les 10 pays de l'ASEAN. Entré en vigueur en janvier 2022, cet accord est pleinement appliqué par les 15 signataires depuis juin 2023. En vertu de ses règles d'origine, les matériaux provenant d'un pays membre et utilisés dans la production au sein d'un autre pays membre sont considérés comme originaires de ce dernier.

Xu Yingming, directeur de l'Institut de recherche sur le marché international (relevant du ministère chinois du Commerce), a déclaré que le RCEP et la zone de libre-échange Chine - ASEAN ont permis de réduire les coûts de transaction et de favoriser une intégration plus étroite des chaînes industrielles régionales.

L’expansion du réseau de transport entre la Chine et l’ASEAN a également facilité la circulation des ressources et stimulé l’essor des échanges commerciaux. La ligne ferroviaire Chine - Laos, mise en service en décembre 2021 et reliant Kunming, dans le sud-ouest de la Chine, à Vientiane, capitale du Laos, a enregistré une valeur de marchandises importées et exportées de 17,17 milliards de yuans au premier semestre 2026, soit une hausse de 33,8% sur un an.

Durant cette période, les importations de fruits tropicaux tels que le durian, le mangoustan et le longane ont augmenté de 25,8%, pour atteindre 4,22 milliards de yuans.

Cette ligne ferroviaire assure désormais le transport de plus de 3.900 types de marchandises, tandis que ses services de fret desservent des marchés répartis dans 19 pays et territoires.

VNA/CVN