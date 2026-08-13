Célébration du 59e anniversaire de l'ASEAN à Pékin sous la présidence vietnamienne

L’ambassade du Vietnam en Chine, en sa qualité de président tournant du Comité de l'ASEAN à Pékin (ACB), a organisé le 13 août une cérémonie marquant le 59 e anniversaire de la fondation de l'Association régionale, avec la participation des ambassadeurs et représentants des pays membres ainsi que des représentants du Centre ASEAN - Chine.

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Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

À cette occasion, les représentations diplomatiques de l’ASEAN à Pékin ont souhaité la bienvenue à Zhang Lizhong, nouveau secrétaire général du Centre ASEAN - Chine.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur vietnamien Pham Thanh Binh a souligné qu’en 59 ans depuis sa création, l’ASEAN était devenue une communauté regroupant onze États membres, reflétant pleinement la diversité et le dynamisme de la région. Il a rappelé que l’une des principales forces de l’organisation résidait dans sa capacité à s’écouter mutuellement, à respecter la diversité, à gérer les différences et à avancer ensemble sur la base du consensus.

Saluant le développement positif des relations entre l'ASEAN et la Chine, le diplomate vietnamien a exprimé le souhait de voir les deux parties continuer à exploiter efficacement leur potentiel de coopération dans les temps à venir.

Pour sa part, le secrétaire général du Centre ASEAN - Chine, Zhang Lizhong, a remercié les ambassadeurs et représentants des pays membres de l’ASEAN à Pékin pour leur accueil chaleureux. Il a affirmé que son Centre continuerait de jouer son rôle de passerelle, en travaillant étroitement avec les représentations de l’ASEAN en Chine afin de promouvoir les échanges, de renforcer la compréhension mutuelle et d’élargir la coopération concrète entre les parties.

Les messages exprimés lors de cette célébration témoignent de l’importance que les deux parties continuent d’accorder au renforcement des relations ASEAN - Chine, fondées sur l’amitié, la confiance et une coopération mutuellement bénéfique, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement en Asie du Sud-Est et en Asie.

Dans le cadre du programme, les participants ont pris part à des activités d’échange dans une atmosphère d’amitié, de solidarité et de cohésion de la communauté de l’ASEAN à Pékin.

VNA/CVN