L’art décoratif de l’arbre nêu du groupe ethnique Co ouvert à tous vents

L’art décoratif de l’arbre nêu du groupe ethnique minoritaire Co du district de Trà Bông, province de Quang Ngai (au Centre du Vietnam), a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans la soirée du 17 mars, dans le bourg de Trà Xuân, district de Trà Bông.

L’événement a été organisé conjointement par le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ngai et le Comité populaire du district de Trà Bông.

Trà Bông est réputée non seulement pour ses riches traditions révolutionnaires, mais aussi pour ses caractéristiques culturelles distinctives. Parmi celles-ci, l’art décoratif de l’arbre nêu de l’ethnie Co existe et se développe depuis des millénaires, parallèlement à la fête du coup de buffle.

Cet art se transmet de génération en génération, reflétant l’identité culturelle unique et l’empreinte profonde de la communauté Co du district de Trà Bông.

L’arbre nêu de l’ethnie Co est un élément décoratif unique, exemple typique de l’art visuel populaire des vastes régions de Truong Son et des Hauts plateaux du Centre.

La combinaison de motifs et de dessins complexes de l’arbre nêu n’est pas seulement une création esthétique destinée au divertissement et à l’appréciation, elle incarne également les aspirations et les prières de la communauté aux divinités pour une vie meilleure.

Selon Vo Van Diêp, chef du Bureau de la culture, des sciences et de l’information du district de Trà Bông, l’art de la décoration des arbres nêu de l’ethnie Co a évolué au fil de l’histoire de la communauté. Profondément lié à la vie spirituelle, aux coutumes, aux fêtes et aux activités récréatives de la communauté, il est chéri et se transemet de génération en génération.

Reconnaissant sa valeur et son importance, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la Décision No 2323/QD-BVHTTDL le 9 août 2024, annonçant l’inscription de l’art de la décoration des arbres Nêu de l’ethnie Co, dans le district de Trà Bông, sur la liste du patrimoine culturel immatériel national, dans la catégorie des savoirs populaires.

