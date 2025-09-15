L'armée israélienne détruit un autre immeuble de plusieurs étages dans la ville de Gaza

L'armée israélienne a détruit de nouveau un immeuble de plusieurs étages à Gaza dimanche 14 septembre, ont indiqué des sources locales.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des habitants de la ville de Gaza ont déclaré à Xinhua que l'aviation israélienne avait frappé la tour Al-Kawthar, dans l'ouest de la ville, peu après avoir lancé un avertissement d'évacuation. La tour s'est effondrée, réduite en ruines.

"Nous avons été contraints de fuir en quelques minutes. Les gens courent d'un endroit à l'autre sans savoir où aller", a déclaré Ahmed Rabah, un Palestinien de la ville de Gaza.

Une épaisse fumée s'élevait du site tandis que les secouristes et les habitants recherchaient des survivants.

Aucune information immédiate n'était disponible sur le nombre de victimes. Les habitants ont déclaré que des dizaines de familles vivaient dans la tour et dans les abris voisins.

Sa destruction s'ajoute au nombre croissant d'immeubles touchés depuis l'escalade du conflit.

L'armée israélienne a affirmé que des infrastructures du Hamas se trouvaient à l'intérieur ou à proximité de la tour, tandis que des sources locales ont déclaré qu'elle abritait des bureaux commerciaux.

Le bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas a déclaré que cette frappe s'inscrivait dans le cadre de démolitions généralisées de zones résidentielles dans la ville de Gaza. Il a ajouté que de nombreuses personnes avaient été déplacées vers le sud de la bande de Gaza ces derniers jours en raison de l'intensification des bombardements.

Suite aux opérations de l'État hébreu, des centaines d'établissements de santé à Gaza ont été détruits ou partiellement endommagés, tandis que les hôpitaux restants fonctionnent bien au-delà de leurs capacités.

Xinhua/VNA/CVN