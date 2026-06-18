G7 : pas de communiqué final à l'issue du sommet qualifié de "succès" par le pays hôte

Le Sommet du G7 sous la présidence française s'est achevée mercredi 17 juin à Evian, sans qu'un communiqué final ne soit conclu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la deuxième année consécutive, après le Sommet du G7 sous la présidence canadienne en 2025, que le club à sept puissances occidentales ne parvient pas à adopter un communiqué final.

Au cours du sommet à Evian, neuf textes livrables consacrés à des thèmes spécifiques ont été publiés, couvrant des domaines tels que la géopolitique, l'économie mondiale, ainsi que la santé publique.

Les organisateurs du Sommet avaient renoncé, dès la phase préparatoire, à la conclusion d'un communiqué final, optant plutôt pour la publication des textes thématiques, afin d'éviter de mettre en évidence les divergences existant entre les États-Unis et leurs alliés, selon l'agence de presse japonaise Kyodo, citant des sources diplomatiques.

Pour le pays hôte, le sommet à Evian a été "objectivement un succès" dans la mesure où les sept pays étaient parvenus à des consensus sur la crise ukrainienne, la situation au Moyen-Orient, les minerais stratégiques, le rééquilibrage macroéconomique, etc., a affirmé le président français Emmanuel Macron dans une conférence de presse tenue à l'issue du Sommet.

Le président français s'est dit conscient des divergences entre les États-Unis et les six alliés, tels que sur le Climat et les Nations unies. Mais il se voulait être "pragmatique" donc continuer de s'engager avec les États-Unis, pour que le G7 ne devienne pas un "6+1", a souligné M. Macron.

Le G7 est composé des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada et du Japon. La France assure cette année la présidence tournante du G7.

Xinhua/VNA/CVN