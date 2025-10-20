Airbus Helicopters renforce sa présence sur le marché chinois

La China Southern Airlines General Aviation Company Limited (CSAGA) a commandé un hélicoptère Airbus H160 destiné à l'énergie offshore lors du 7 e Salon international de l'hélicoptère de Chine, qui s'est tenu du jeudi 16 octobre au dimanche 19 octobre dans la municipalité chinoise de Tianjin (Nord).

>> Airbus revoit à la baisse les suppressions de postes dans sa branche défense et espace

>> Pour Airbus, une performance à faire pâlir Boeing en 2024

>> Nouvelle commande ferme de 30 gros porteurs Airbus A350 par la compagnie IndiGo

>> La méga-fusion Airbus, Thales et Leonardo entre dans la phase décisive

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La signature du contrat pour l'hélicoptère H160 témoigne de la coopération et de la confiance mutuelle entre les deux parties, et prouve leur détermination à développer le marché du transport offshore de pétrole et de gaz en Chine", a déclaré Li Erbao, président de la CSAGA, filiale de la société China Southern Airlines Group Co., Ltd. Cette filiale constitue l'un des plus grands fournisseurs de services opérationnels dans les champs pétroliers et gaziers offshore de Chine.

"Il s'agit d'une étape importante et encourageante pour les deux parties", a déclaré Colin James, directeur général d'Airbus Helicopters en Chine, ajoutant qu'avec l'introduction du H160, les capacités de transport offshore de la CSAGA seront renforcées grâce à son entrée en service dans le secteur pétrolier et gazier en 2026.

Capable d'effectuer des missions très variées, notamment en matière d'application de la loi, de transport offshore, de recherche et de sauvetage, d'aviation privée et d'affaires et de services médicaux d'urgence, l'Airbus H160 est déjà entré en service dans de nombreux pays tels que le Brésil, le Canada, la France, le Japon, la Malaisie, les Philippines et l'Arabie saoudite.

Le salon de l'hélicoptère, qui dispose d'une zone d'exposition élargie consacrée à l'économie à basse altitude et qui présente pour la première fois plusieurs hélicoptères militaires, hélicoptères civils et autres aéronefs à basse altitude, a attiré plus de 400 entreprises provenant de plus de 20 pays et régions, atteignant ainsi un niveau record.

Depuis 2011, le Salon international de l'hélicoptère de Chine, seul salon international professionnel de niveau national consacré à l'hélicoptère, offre aux constructeurs mondiaux une plateforme pour présenter leurs équipements, échanger des technologies et promouvoir la coopération internationale.

La flotte civile d'hélicoptères de la Chine devrait augmenter à plus de 1.700 appareils d'ici 2029, et le nombre total d'heures de vol annuelles devrait dépasser les 300.000 d'ici 2029, selon les prévisions annuelles dévoilées le 15 octobre lors du Forum sur le développement des hélicoptères en Chine 2025.

"Nous accordons une très grande importance au marché chinois. C'est une excellente opportunité pour nous de rencontrer tous nos clients et partenaires, et de suivre l'évolution de la situation", a déclaré M. James, arrivé en Chine il y a trois ans et qui a participé à quatre salons aéronautiques chinois à Tianjin et à Zhuhai.

Selon lui, le marché chinois a toujours été très stratégique pour Airbus Helicopters. La société a toujours considéré la Chine comme un partenaire stratégique à long terme et comme un marché émergent important.

Airbus Helicopters n'a cessé d'étendre sa présence en Chine depuis 1967, date à laquelle elle a livré son premier hélicoptère dans le pays.

En décembre 2006, Airbus Helicopters a créé Airbus Helicopters China, avec des succursales à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Chengdu, Wuhan, Harbin et Qingdao.

À Qingdao, dans la province du Shandong, Airbus Helicopters a lancé la chaîne d'assemblage final (CAF) de l'Airbus H135, soit sa première CAF pour le H135 hors d'Europe, dont la production d'hélicoptères a débuté en 2019.

En août 2024, le siège chinois d'Airbus Helicopters a été enregistré et établi à Hengqin, dans la province du Guangdong, dans le Sud de la Chine.

Selon Airbus Helicopters, présent depuis plus de cinq décennies sur le marché chinois, plus de 360 hélicoptères Airbus sont désormais en service dans le pays, au service de 97 clients.

"Le marché chinois est aujourd'hui en très bonne santé. Nous nous sommes activement intégrés dans l'écosystème de l'industrie chinoise des hélicoptères et nous nous sommes engagés à développer un partenariat à long terme mutuellement bénéfique avec la Chine. Nous sommes convaincus qu'une coopération gagnant-gagnant est la bonne stratégie", a affirmé M. James.

Grâce à une collaboration et à des échanges continus, les volumes commerciaux entre la Chine et l'Europe ont augmenté, avec un fort potentiel démontré dans l'industrie aéronautique, ce qui contribue à la croissance économique et favorise un système commercial mondial plus mutuellement bénéfique et plus durable, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN