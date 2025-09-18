Le président russe et le Premier ministre indien discutent des relations bilatérales

Le président russe Vladimir Poutine a discuté mercredi 17 septembre par téléphone des relations bilatérales avec le Premier ministre indien Narendra Modi, selon le Kremlin.

Vladimir Poutine a déclaré que les relations entre la Russie et l'Inde avaient toujours été amicales au cours de l'histoire moderne, et étaient fondées sur le soutien mutuel.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement fructueux que connaissent actuellement les relations russo-indiennes.

"Les dirigeants ont discuté des préparatifs de la visite du président russe en Inde en décembre prochain, et ont également abordé diverses questions internationales", a indiqué le Kremlin.

À la suite de cet entretien, M. Modi a déclaré sur X que l'Inde s'engageait à renforcer ses liens avec la Russie.

