Le président russe et le Premier ministre indien discutent des relations bilatérales

>> Le Pakistan et l'Inde acceptent un cessez-le-feu avec effet immédiat
>> La Turquie est prête à aider à la tenue de réunions de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine
>> Poutine annonce la participation de 100.000 soldats à des exercices militaires Russie - Bélarus
|Le président russe Vladimir Poutine (droite) et le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une rencontre à Tianjin, en Chine, le 1ᵉʳ septembre.
|Photo : ANI/VNA/CVN
Vladimir Poutine a déclaré que les relations entre la Russie et l'Inde avaient toujours été amicales au cours de l'histoire moderne, et étaient fondées sur le soutien mutuel.
Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement fructueux que connaissent actuellement les relations russo-indiennes.
"Les dirigeants ont discuté des préparatifs de la visite du président russe en Inde en décembre prochain, et ont également abordé diverses questions internationales", a indiqué le Kremlin.
À la suite de cet entretien, M. Modi a déclaré sur X que l'Inde s'engageait à renforcer ses liens avec la Russie.
Xinhua/VNA/CVN