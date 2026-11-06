Lào Cai : au plus près des habitants, les agents publics expliquent le droit à partir de leurs préoccupations

Des séances d’information organisées directement dans les villages aux plateformes numériques, la province de Lào Cai (Nord) renouvelle ses méthodes de vulgarisation juridique pour mieux répondre aux besoins de la population, l’aider à connaître ses droits, à comprendre ses obligations et à appliquer la loi dans la vie quotidienne.

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Photo : VNA/CVN

Malgré la chaleur étouffante, la maison culturelle du village de Dông Bang, dans la commune de Luong Thinh, accueille de nombreux habitants venus assister à une séance d’information juridique. Personnes âgées, jeunes et membres des communautés ethniques minoritaires s’y retrouvent pour s’informer sur des dispositions qui touchent directement leur quotidien, notamment le mariage et la famille, les politiques en faveur des minorités ethniques, les sanctions applicables aux infractions, la prévention de la criminalité et les moyens de reconnaître les arnaques en ligne.

Plutôt que de présenter les textes de manière exhaustive, les intervenants privilégient les sujets les plus utiles, illustrent leurs explications par des situations concrètes et prennent le temps de répondre aux questions. Les habitants peuvent ainsi évoquer des problèmes familiaux, les précautions à prendre sur les réseaux sociaux ou encore des situations auxquelles ils sont susceptibles d’être confrontés. Les dispositions juridiques sont expliquées dans un langage accessible, afin d’en faciliter la compréhension et la mémorisation.

Cette approche directe revêt une importance particulière pour les communautés ethniques minoritaires, notamment dans les zones où l’accès à l’information numérique reste limité. Face à des escroqueries en ligne toujours plus sophistiquées, l’acquisition de connaissances juridiques permet également aux habitants de mieux repérer les risques et de se protéger.

Photo : VNA/CVN

Une participante à la séance souligne que les explications données en personne et la possibilité de poser des questions aident les habitants à mieux comprendre les règles relatives au mariage et à la famille, ainsi que les moyens de prévenir les escroqueries.

Pour Triêu Dinh Quan, secrétaire de la cellule du Parti du village de Dông Bang, les thèmes abordés répondent aux préoccupations concrètes de la population. Ils portent notamment sur les stupéfiants, les vols, la criminalité en ligne et les dispositions relatives au mariage et à la famille.

Situé à environ 11 km du centre de la commune, le village bénéficie de la présence des agents publics, qui viennent directement à la rencontre des habitants. Ceux-ci peuvent ainsi s’informer plus facilement sur les règles qui concernent leurs droits et leurs obligations, sans avoir à se déplacer loin de chez eux.

Selon Triêu Dinh Quan, ces séances devraient être maintenues, en particulier dans les localités éloignées du centre administratif. Les thèmes abordés pourraient également être élargis en fonction des besoins exprimés par la population, notamment aux questions foncières.

Adapter l’information aux réalités locales

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La commune de Luong Thinh compte actuellement 24 villages et près de 13.000 habitants, dont environ 53% appartiennent à des communautés ethniques minoritaires. L’étendue du territoire, la diversité des populations et les inégalités d’accès à l’information imposent aux autorités locales d’adapter leurs méthodes de vulgarisation et d’éducation juridiques.

Pour les personnes qui maîtrisent peu les outils numériques, les agents publics se rendent directement dans les villages afin d’organiser des séances d’information et de répondre aux interrogations. Pour celles qui utilisent régulièrement un smartphone, les informations juridiques sont également diffusées sur Zalo, Facebook, les pages dédiées et d’autres plateformes numériques. Les contenus sont adaptés aux différents publics, en privilégiant les sujets proches de leurs préoccupations et en reformulant les termes techniques dans un langage courant.

Cette démarche est également mise en œuvre à l’échelle de la province de Lào Cai. Au cours des six premiers mois de l’année, plus de 2.800 séances d’information juridique ont été organisées, réunissant plus de 470 000 participations, dont environ 60% concernaient des publics spécifiques. Plus de 44.000 documents de vulgarisation juridique ont par ailleurs été élaborés et diffusés.

Selon Nguyên Hung Tinh, directeur adjoint du Service provincial de la justice de Lào Cai, l’efficacité de la vulgarisation juridique repose avant tout sur une bonne connaissance des besoins de la population, ainsi que sur le choix de contenus et de méthodes de transmission adaptés à chaque public et à chaque territoire.

Dans cette optique, les autorités compétentes accordent une attention particulière aux questions qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne, notamment le foncier, le mariage et la famille, le travail, la santé, la prévention et la lutte contre les stupéfiants, la criminalité en ligne et la protection des enfants.

"Il n’est pas possible d’appliquer exactement la même méthode d’information juridique dans toutes les localités", souligne Nguyên Hung Tinh.

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Selon le responsable provincial, les rencontres en présentiel restent indispensables lorsqu’un sujet nécessite un dialogue, des explications approfondies ou concerne directement les droits des habitants. Les outils numériques permettent, quant à eux, d’élargir le public touché et de diffuser les informations juridiques plus rapidement et plus régulièrement.

La transition numérique ne signifie donc pas l’abandon des méthodes traditionnelles. En fonction des conditions locales, les autorités associent les plateformes numériques à l’action des rapporteurs et des animateurs chargés de l’information juridique, des médiateurs de proximité et des personnes reconnues pour leur influence au sein de la communauté. Cette complémentarité permet de tirer parti des atouts de chaque méthode.

Dans les prochains mois, Lào Cai continuera à diffuser les nouvelles lois, résolutions et politiques ayant une incidence directe sur les droits, les intérêts et les obligations de la population. La province entend diversifier ses méthodes d’information en fonction des groupes sociaux et des territoires, tout en renforçant le rôle des animateurs juridiques, des médiateurs locaux et des personnes de confiance au sein des communautés. Cette mission sera également articulée avec la mise en œuvre du droit, le contrôle de son application, le traitement des infractions et la résolution des problèmes dès leur apparition à la base.

L’efficacité de la vulgarisation juridique ne se mesure pas uniquement au nombre de séances organisées ou de documents diffusés. Elle dépend aussi de la capacité des habitants à comprendre les règles et à les appliquer dans des situations concrètes. Lorsque les informations sont adaptées à leurs besoins, formulées dans un langage accessible et illustrées par des exemples tirés de la vie quotidienne, les citoyens sont mieux à même de défendre leurs droits, de remplir leurs obligations et de prévenir les risques pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés.

Xuân Hoàng/CVN