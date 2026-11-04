Vĩnh Long stocke proactivement l'eau douce pour faire face à la sécheresse et à la salinisation

Selon les prévisions de la station hydrométéorologique de la province de Vĩnh Long (Sud), le phénomène El Niño devrait persister avec une intensité particulièrement marquée. Pour la saison sèche 2026-2027, caractérisée par des épisodes de sécheresse et d'intrusion saline précoces, plus profonds et prolongés, la province de Vĩnh Long élabore des plans de stockage d'eau douce afin de répondre aux besoins de production et de consommation des habitants.

>> Les experts appellent à une gestion proactive de l’eau face au changement climatique

>> L’été refuse de tirer sa révérence à l’hiver dans le Nord

>> Biotechnologies et prévention des catastrophes : le ministre répond aux députés

Selon les informations communiquées par le Service des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Vĩnh Long (Sud), lors de la saison sèche 2019-2020, la sécheresse et l'intrusion saline ont pris une tournure particulièrement complexe dans les communes et quartiers côtiers, causant des dégâts sur plus de 20 000 hectares de rizières et de vergers, tout en privant des dizaines de milliers de foyers d'eau potable, pour des pertes estimées à plusieurs milliards de dôngs.

Afin de parer proactivement aux aléas climatiques défavorables, les localités de la province ont mobilisé, depuis 2021, environ 15 000 milliards de dôngs pour la construction de centaines d'ouvrages et de projets d'infrastructure hydraulique, de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles. Ces investissements portent principalement sur des écluses d'irrigation, des stations de pompage, des réservoirs de stockage d'eau douce, des digues maritimes et des endiguements.

Ces jours-ci, malgré de nombreuses difficultés liées aux conditions météorologiques et à la pénurie de matériaux de construction, les entrepreneurs du lot n° 53, rattaché à la première phase du projet d'investissement dans l'infrastructure du réservoir d'eau douce le long de la rivière Láng Thé, ont déployé de grands efforts pour mobiliser au maximum les ressources humaines, les véhicules et les équipements modernes afin d'accélérer l'avancement des travaux des ouvrages de barrage sur une section de la rivière Láng Thé. À ce jour, le réservoir de stockage d'eau douce de Láng Thé est fondamentalement achevé, en vue d'une mise en service et d'une exploitation prochaines.

Garantir les ressources en eau

Selon le Conseil de gestion des projets agricoles de la province de Vinh Long, les lots du projet d'investissement dans l'infrastructure de la première phase du réservoir d'eau douce le long de la rivière Láng Thé sont fondamentalement achevés dans les délais. Le réservoir de stockage d'eau douce de Láng Thé, situé dans la commune de Nhị Long, présente une capacité d'environ 10 millions de m3 d'eau.

Il est prévu que, durant la saison sèche 2026-2027, le réservoir d'eau douce de Láng Thé soit mis en service afin de garantir les ressources en eau pour la production agricole et d'approvisionner les usines de production d'eau potable pour répondre aux besoins domestiques des résidents urbains des quartiers de Nguyệt Hóa, de Long Đức et de Trà Vinh.

Photo : NDEL/CVN

En ce qui concerne les communes de Mỏ Cày, Thành Thới, Hương Mỹ, Đại Điền et Quới Điền, dont le système d'ouvrages hydrauliques n'est pas encore fermé, elles subiront de graves impacts en raison de la salinisation. Le réservoir d'eau douce de Láng Thé, situé dans la commune de Nhị Long, se tient prêt à mettre en œuvre des plans d'approvisionnement en eau douce pour les usines de traitement d'eau de la région afin de fournir de l'eau aux usagers, évitant ainsi toute pénurie d'eau potable pour la population.

La commune de Hiệp Mỹ est une localité côtière de la province de Vinh Long, confrontée à des conditions d'irrigation difficiles. Depuis de nombreuses années, la commune de Hiệp Mỹ accorde une attention particulière à la construction de réservoirs d'eau et à l'achèvement progressif du système d'irrigation intra-parcellaire afin de répondre aux besoins en eau d'irrigation pour les cultures de la population.

Grâce au budget provincial, le réservoir d'eau de Long Sơn, d'une superficie de 1,1 hectare et d'une capacité de 26 500 m3, situé dans la commune de Long Sơn, avec un investissement total de 3 milliards de dôngs, garantit l'approvisionnement en eau d'irrigation pour environ 30 hectares de cultures maraîchères spécialisées.

Par ailleurs, le Fonds international de développement agricole a financé le groupement de production de Thành Công pour déployer un modèle d'énergie solaire raccordé au réseau d'une puissance de 1,3 kW, destiné au système d'irrigation goutte-à-goutte économe en eau pour la culture des arachides et des pastèques. Depuis la saison sèche de 2019 jusqu'à présent, le réservoir d'eau douce de Long Sơn a prouvé son efficacité dans la région des dunes de sable et des hauts plateaux, aidant les membres du groupement de production de Thành Công à maîtriser l'eau d'irrigation pour la production agricole face à des changements climatiques de plus en plus sévères.

M. Kim Bảy Ly, chef du Bureau de l'économie de la commune de Long Hiệp, a indiqué que, pour garantir l'approvisionnement en eau et le drainage des cultures de riz, chaque année, à l'approche de la saison sèche, la localité mobilise des forces et des moyens pour procéder au dragage et au creusement de dizaines de nouveaux axes de canaux intra-parcellaires.

Photo : NDEL/CVN

Stocker et utiliser efficacement l’eau

La commune de Long Hiệp suivra et actualisera de manière proactive les informations de prévision, d'alerte et les directives du gouvernement central et de la province concernant la réponse à l'intrusion saline pour la saison sèche 2026-2027. Elle continuera de renforcer la sensibilisation et de mobiliser la population pour qu'elle respecte le calendrier saisonnier de production, utilise des variétés de riz résistantes à la sécheresse et à la salinité, applique des modèles d'irrigation goutte-à-goutte et par aspersion économiques en eau pour la culture des légumes, et investisse dans des pompes à eau pour le stockage et l'utilisation optimale de l'eau.

Selon M. Lê Phước Dũng, directeur de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle de gestion et d'exploitation des ouvrages hydrauliques de Trà Vinh, l'entreprise exploitera de manière flexible le système de vannes anti-sel le long des rivières Cổ Chiên et Hậu, tout en intensifiant l'acheminement de l'eau douce en provenance de l'amont — notamment des ressources hydriques situées au sud de la rivière Măng Thít, ainsi que des canaux de Trà Ngoa, Mai Phốp, Ngã Hậu, Cái Cá et Mây Tức — vers les communes de Long Hiệp, Cầu Ngang et Trà Cú.

Photo : NDEL/CVN

Lorsque la salinité atteindra le seuil de 1‰, les vannes hydrauliques principales seront complètement fermées, tout en profitant des périodes où la salinité descend en dessous de 1‰ pour ouvrir les vannes et capter l'eau, afin de stocker l'eau douce dans le réseau de rivières, de canaux et de rigoles, en veillant à maintenir le niveau d'eau de tampon à l'intérieur des terres à au moins 0,5 m pour subvenir à la riziculture et à l'aquaculture. Par ailleurs, il conviendra d'assurer une exploitation adéquate de la station de pompage électrique du canal 3/2 (commune de Hùng Hòa), de la station de pompage électrique de la commune de Phú Cần, ainsi que des 18 nouvelles stations de pompage récemment investies et construites pour réguler les ressources en eau vers les zones en pénurie d'eau.

Truong Giang/CVN