Lào Cai vise 160 hameaux intelligents d’ici 2030

Le président du Comité populaire de la province de Lào Cai a approuvé un plan visant à développer les hameaux numériques et les hameaux intelligents pour la période 2026-2030, afin d’accélérer la transformation numérique et de promouvoir le développement du gouvernement numérique au niveau local.

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Photo : VNA/CVN

Pour la période 2028-2030, Lào Cai se fixe notamment pour objectif de construire 551 hameaux numériques de niveau fondamental, 320 hameaux numériques de haut niveau et 160 hameaux intelligents.

Il s’agit de l’un des principaux objectifs du plan de développement des hameaux numériques et des hameaux intelligents dans la province pour la période 2026-2030. Celui-ci vise à étendre la transformation numérique à l’échelle des communautés et à favoriser le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique dès le niveau local.

S’appuyant sur les résultats obtenus dans les modèles pilotes du hameau 6, dans la commune de Yên Binh, et du hameau 4, dans la commune de Bat Xat, la province continuera à perfectionner ces modèles et à les étendre progressivement à l’ensemble du territoire.

Cette démarche vise à favoriser l’adoption des technologies numériques au sein des communautés, à renforcer leur utilisation dans la gestion, l’administration, la production, les activités commerciales et la vie quotidienne, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie de la population et à réduire la fracture numérique entre les régions.

La transformation numérique au plus près des habitants

Selon le plan, durant la période 2026-2027, 100% des communes et quartiers devront achever l’évaluation de la situation actuelle sur la base de l’ensemble des critères établis et adopter un plan de construction de hameaux numériques et de hameaux intelligents. Chaque commune et quartier devra s’efforcer de faire en sorte que plus de 30% de ses hameaux et groupes résidentiels répondent aux critères du niveau fondamental.

Par ailleurs, 25 communes et quartiers de la province devront avoir achevé la construction d’au moins un hameau numérique de haut niveau ou d’un hameau intelligent.

Pour la période 2028-2030, l’objectif est que 100% des communes et quartiers achèvent la construction de hameaux et de groupes résidentiels répondant aux critères du niveau fondamental. Au moins 20% devront satisfaire aux critères des hameaux numériques de haut niveau et 10% à ceux des hameaux intelligents.

À terme, la province ambitionne ainsi de disposer de 551 hameaux numériques de niveau fondamental, 320 de haut niveau et 160 hameaux intelligents.

Vingt-cinq communes et quartiers ont été sélectionnés pour déployer en priorité les modèles de hameaux numériques de haut niveau et de hameaux intelligents. Il s’agit notamment des quartiers de Âu Lâu, Cam Duong, Câu Thia, Nam Cuong, Nghia Lô, Sa Pa, Trung Tâm, Yên Bai et Van Phu, ainsi que des communes de Van Bàn, Luc Yên, Van Chân, Muong Khuong, Bac Hà, Bao Thang, Mù Cang Chai, Trân Yên, Bao Yên, Si Ma Cai, Mâu A, Thac Bà, Phong Hai, Gia Phu et Hanh Phuc.

Le déploiement de ces modèles devrait favoriser une évolution significative des usages numériques dans les zones rurales et les groupes résidentiels, tout en contribuant progressivement à la création d’un environnement numérique pratique et sécurisé. Il devrait également améliorer l’efficacité de la gestion publique et soutenir le développement économique ainsi que les conditions de vie de la population.

Le plan prévoit d’articuler la construction des hameaux numériques avec les programmes nationaux ciblés et les différents programmes, projets et plans de développement socioéconomique, scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique de la province. Il privilégie également le recours aux plateformes numériques, aux bases de données et aux systèmes d’information partagés afin d’éviter les investissements dispersés, redondants ou coûteux.

Le financement sera mobilisé à partir de diverses sources, notamment le budget de l’État à chaque niveau, les programmes nationaux ciblés, les programmes et projets concernés, ainsi que les contributions des entreprises de télécommunications et du numérique, des organisations, des particuliers et d’autres sources légales.

Le plan encourage également les habitants à s’équiper de dispositifs intelligents et à utiliser davantage les services numériques, les paiements sans espèces, le commerce électronique et les applications numériques au service de la production, des activités commerciales, des études et de la vie quotidienne.

Parallèlement à la mise en place des modèles, la province organisera leur inspection, leur évaluation et leur reconnaissance à différents niveaux, tout en veillant à maintenir et à améliorer leur qualité après leur reconnaissance.

L’évaluation et la reconnaissance des hameaux intelligents seront conduites chaque année sous la responsabilité du Département des sciences et de la technologie, en coordination avec les Comités populaires des communes et quartiers, les services concernés et les entreprises.

Le développement de ces hameaux devrait permettre d’ancrer la transformation numérique au plus près des habitants, en facilitant l’accès aux services publics, en modernisant les activités économiques et en améliorant les conditions de vie. Pour Lào Cai, l’enjeu est ainsi de faire du numérique un véritable levier de développement durable et de réduire progressivement les écarts entre les zones rurales et urbaines.

Linh Huong/CVN