Une coopération renforcée au service des politiques ethniques

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé à renforcer la coordination entre les organismes chargés des politiques ethniques afin de mieux répondre aux besoins des populations.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté le 4 novembre à Hanoï à la signature d’accords de coopération pour la période 2026-2031 entre le Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, le ministère de la Police, le ministère des Affaires ethniques et religieuses et les gardes-frontières.

Selon le président de l’Assemblée nationale, les questions ethniques et la solidarité entre les communautés constituent des enjeux stratégiques à long terme qui mobilisent l’ensemble du système politique.

Il a appelé les quatre organismes à mieux coordonner l’élaboration des politiques en faveur des questions ethniques, en tenant compte des réalités locales et des besoins des populations, tout en remédiant aux lacunes et aux chevauchements des dispositifs existants.

Le plus haut législateur vietnamien a également souligné la nécessité de concilier le développement socio-économique et l’amélioration des conditions de vie des populations avec la défense nationale, la sécurité et la protection des frontières.

Il a demandé aux organismes concernés d’appliquer rigoureusement les accords signés, en engageant la responsabilité de leurs dirigeants quant aux résultats obtenus.

Ces accords visent à renforcer la coordination entre les quatre organismes dans l’élaboration des lois, la supervision et l’amélioration des politiques concernant les minorités ethniques et les régions montagneuses, frontalières et insulaires.

VNA/CVN