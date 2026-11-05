L’IA doit générer une valeur concrète pour le pays

Selon les experts, les recherches sur l’intelligence artificielle (IA) menées au Vietnam ne répondent pas encore pleinement aux besoins concrets, creusant de ce fait le fossé entre les laboratoires et les applications pratiques. Une situation qui nécessite une plus grande implication des entreprises dans les activités de recherche.

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Photo : VNA/CVN

Lors du Forum sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle, récemment organisé dans la province de Quang Ninh, dans le cadre de la Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026, plusieurs représentants d’entreprises et du monde universitaire ont estimé que le défi actuel consistait à faire sortir les modèles d’IA du cadre expérimental, afin de résoudre des problématiques concrètes et de générer une valeur mesurable.

L’un des problèmes soulevés concerne le décalage entre la recherche universitaire et les besoins réels des entreprises. "Les capacités nationales de recherche en IA ont enregistré des progrès significatifs. Pourtant, les liens entre les laboratoires et le secteur industriel restent limités", a souligné le Dr. Nguyên Van Vu, de l’Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

En 2025, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a publié 1.670 articles classifiés dans les domaines des technologies de l’information (TI), de l’IA et des disciplines connexes. De janvier à septembre 2026, ce nombre a atteint 1.560, portant le total à plus de 3.200 publications en 21 mois. L’établissement compte également plus de 170 docteurs spécialisés dans l’IA et les technologies de l’information. La relève est assurée par plus de 19.000 étudiants de premier cycle et 1.700 étudiants de master et doctorants inscrits dans des disciplines connexes.

Cependant, selon M. Vu, seulement 3% des publications scientifiques de l’établissement résultent d’une coopération directe avec les entreprises, tandis que moins de 10% des projets de recherche bénéficient de l’accompagnement d’acteurs du secteur industriel extérieur à l’université. "Le renforcement des liens avec le secteur industriel reste le maillon manquant", a-t-il déclaré.

Une IA véritablement au service de tous

Photo : VNA/CVN

Bien que l’établissement ait déjà noué des partenariats avec plusieurs grands groupes technologiques vietnamiens, M. Vu estime que la participation des entreprises aux activités de recherche reste en deçà du potentiel académique. Selon lui, les universités prendront en charge la recherche sur les technologies fondamentales de l’IA ainsi que l’évaluation et les tests indépendants des systèmes d’IA à partir de système de données vietnamiens. Les universités seront également responsables de la formation de ressources humaines hautement qualifiées. L’évaluation de la précision, de l’équité, de la fiabilité et de la sécurité des modèles doit également être menée de manière objective et transparente.

Selon Vassan Pandiyath, expert en IA chez Cisco Systems, l’avenir de l’IA ne dépend pas uniquement des capacités technologiques, mais aussi de l’aptitude à transformer l’innovation en résultats concrets. Fort de son expérience auprès de clients et de partenaires de l’ASEAN, il constate que de nombreuses organisations peinent encore à passer des modèles expérimentaux à un déploiement à grande échelle.

De son côté, Rita Mokbel, présidente-directrice générale d’Ericsson Vietnam, estime que la valeur de l’IA ne réside pas dans les algorithmes développés en laboratoire, mais dans les problèmes concrets que cette technologie permet de résoudre dans la société. Selon elle, le secteur des télécommunications doit également revoir ses critères d’évaluation de la performance : au lieu de se limiter au nombre de personnes connectées, il convient de mesurer ce que la technologie leur permet réellement d’accomplir.

En conclusion de la conférence, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a réaffirmé que le Vietnam restait attaché à la vision d’une "IA au service de tous" et se tenait prêt à coopérer avec ses partenaires dans un esprit de confiance, de bénéfice mutuel et de durabilité. Selon lui, les échanges doivent désormais se concrétiser par la mise en place de mécanismes de coopération et le lancement de projets susceptibles de produire des résultats tangibles.

Vân Anh/CVN