Exploiter les atouts locaux pour développer les plantes médicinales à Lào Cai

Récemment, la société TraphacoSapa et la société True Health ont signé un accord de distribution exclusive du produit Cacao Actiso. Il s’agit de l’une des voies privilégiées pour développer la filière des plantes médicinales dans la province de Lào Cai (Nord) en accroissant la valeur ajoutée et en préparant leur accès aux marchés d’exportation.

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Photo : NDEL/CVN

La province de Lào Cai (Nord) figure ainsi parmi les huit zones stratégiques nationales destinées à la culture des plantes médicinales.

Selon Dô Tiên Sy, directeur de la société à responsabilité limitée à un membre TraphacoSaPa, l'un des principaux acteurs de la collecte des matières premières issues des plantes médicinales dans la province de Lào Cai, son entreprise a déployé, ces dernières années, de nombreuses mesures afin de garantir la qualité et d'assurer des débouchés aux habitants. Concernant l’artichaut, l’entreprise s'appuie actuellement sur environ 60 hectares de zones de culture, réunissant 204 ménages issus des minorités ethniques.

L’accord conclu avec True Health devrait permettre de diversifier les débouchés du produit, contribuant ainsi à pérenniser les zones de culture et les moyens de subsistance des ménages concernés. Il devrait également poser les bases nécessaires afin que les plantes médicinales locales accèdent progressivement aux marchés d’exportation.

D'après les statistiques des services compétents, au cours du premier semestre 2026, la superficie consacrée aux plantes médicinales dans la province de Lào Cai a atteint 6.150 ha, pour une production récoltée de 9.975 tonnes, en hausse de 5% par rapport à la même période de 2025. La valeur de la production est estimée à 239,4 milliards de dôngs. La province concentre actuellement ses efforts sur quatre axes prioritaires : la transformation approfondie, les soins de santé, l’exportation et le tourisme. L’artichaut figure parmi les plantes médicinales retenues dans la stratégie provinciale pour la période 2026-2030.

Photo: Công Hai/CVN

Nguyên Thu Trang, représentante de la société à responsabilité limitée True Health, indique que l’entreprise ambitionne de développer ses activités dans le domaine des produits de santé et de gagner la confiance des consommateurs grâce à la qualité de son offre, à son engagement et à sa réputation. Devenir le distributeur exclusif de Cacao Actiso donne à l’entreprise l’occasion de mettre à profit ses compétences commerciales, de rapprocher le produit des consommateurs et de déployer ses activités sur le marché.

Pour les produits issus des plantes médicinales, la traçabilité des zones de culture, le respect de normes de production rigoureuses et la stabilité des réseaux de distribution contribuent à instaurer une confiance durable auprès des consommateurs et à garantir les débouchés pour les zones de culture. Cette démarche constitue également un levier essentiel pour faire connaître les plantes médicinales locales auprès du grand public.

Photo : Công Hai/CVN

Avec près de 850 espèces de plantes médicinales, dont 70 espèces rares et de nombreuses variétés endémiques de la chaîne de Hoàng Liên, Lào Cai a été identifiée comme l’une des huit zones stratégiques nationales de production de plantes médicinales. Selon les orientations fixées par la province, le développement de cette filière ne doit pas se limiter à l’extension des superficies cultivées. Il s'appuie également sur le renforcement des liens entre les habitants, les coopératives et les entreprises, afin d’accroître la valeur par unité de surface cultivée et de garantir des débouchés stables aux agriculteurs.

D’ici à 2030, Lào Cai ambitionne de porter la superficie consacrée aux plantes médicinales à plus de 8.500 hectares, pour une production globale d’environ 40.000 tonnes. La valeur totale de la filière des plantes médicinales transformées devrait ainsi dépasser 2.000 milliards de dôngs par an, soit le double du niveau enregistré en 2025.

Linh Huong/CVN