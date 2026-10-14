Lào Cai : le “village numérique” s’enracine progressivement

Des démarches administratives en ligne à la vente de produits agricoles sur internet, le concept du “village digital ” à Lào Cai transforme peu à peu le quotidien des habitants. Il contribue également à résorber la fracture numérique.

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Photo : VNA/CVN

D’une maison de la culture métamorphosée en espace numérique communautaire à l’usage du smartphone pour accomplir des démarches administratives, en passant par les ventes de produits agricoles en direct sur les réseaux sociaux, le modèle du "village numérique" renouvelle en profondeur le quotidien des habitants de Lào Cai. Cette initiative concrétise la Résolution N°57 du Politburo du Parti, qui vise à faire de la transformation numérique un levier de développement, jusque dans les zones les plus reculées.

Le numérique au quotidien

Ces derniers mois, la maison de la culture du hameau 6, dans la commune de Yên Bình, a été aménagée en "espace numérique communautaire". Équipé d’un accès Wi-Fi gratuit, de dispositifs pour la visioconférence et d'un guichet d’accompagnement aux démarches administratives en ligne, ce lieu simplifie l’accès des habitants aux services dématérialisés.

"Auparavant, pour faire certifier des documents, je devais parcourir plusieurs kilomètres jusqu’au siège de la commune et attendre mon tour. Aujourd’hui, je peux me rendre directement à la maison de la culture. Les jeunes du groupe communautaire chargé du numérique m’aident à scanner les documents et à déposer mon dossier sur mon téléphone via mon compte VNeID. C’est plus rapide et je n’ai plus besoin de me déplacer", explique Hoàng Văn Nam, habitant du hameau 6. Les annonces et les échanges relatifs à la vie locale sont également relayés dans les groupes Zalo, permettant à chacun de rester informé en temps réel.

À Bát Xát, autre commune pilote, le numérique stimule aussi l’activité économique. Hoàng Thủy Tiên, qui gère une petite structure de production de viande séchée dans le hameau 4, commercialisait autrefois ses produits essentiellement auprès d'habitués ou sur les marchés locaux. Avec l’appui des autorités et de techniciens, elle a appris à générer des codes QR pour garantir la traçabilité de ses produits, à les mettre en valeur sur les plateformes numériques de la commune et à animer des ventes en direct (livestream) sur les réseaux sociaux. Résultat : ses créations touchent aujourd’hui des clients dans plusieurs provinces et villes, tandis que les règlements par virement simplifient les transactions et permettent de dynamiser les ventes.

Ces deux témoignages illustrent les bénéfices tangibles de la transformation numérique, qui modernise à la fois les services publics et les opportunités commerciales des producteurs ruraux.

Selon le Département provincial des sciences et des technologies de Lào Cai, les projets pilotes de Yên Bình et de Bát Xát affichent des résultats probants dans quatre grands volets : les infrastructures numériques, l’administration numérique, l’économie numérique et la société numérique. Le hameau 6 de Yên Bình a validé l'ensemble des 21 critères requis et obtenu le label de "village numérique de niveau avancé". De son côté, le hameau 4 de Bát Xát remplit les 21 critères fondamentaux, 15 des 21 critères avancés et 12 des 23 critères liés au "village intelligent".

Le succès de ces démarches repose avant tout sur leur adéquation avec les attentes réelles de la population. Hoàng Hợp, vice-président du Comité populaire de Yên Bình, souligne que la transition numérique en milieu rural ne doit pas être un simple effet de mode : elle doit répondre aux contraintes quotidiennes des habitants. Dès lors qu’ils constatent les gains de temps et d’argent, ces derniers se montrent nettement plus enclins à adopter les nouveaux outils.

Photo : VNA/CVN

Les groupes communautaires chargés du numérique jouent, à cet égard, un rôle essentiel. Les membres les plus jeunes, rompus aux technologies, accompagnent les habitants pas à pas, directement sur leurs propres terminaux. À Bát Xát, plus de 1 200 participations de cadres, d’enseignants, d’élèves et d’habitants ont été enregistrées lors de sessions de formation en présentiel ou itinérantes, selon Nguyễn Thị Ngọc Anh, vice-présidente du Comité populaire communal.

La stratégie privilégie les usages les plus accessibles avant d’aborder les fonctions plus élaborées : activation du niveau 2 de l’identité électronique VNeID, règlement des factures d’électricité et d’eau, puis initiation à l’intelligence artificielle pour concevoir des visuels et faire la promotion des produits locaux sur le web. Cette démarche progressive permet d'atténuer les écarts de compétences numériques entre les différentes tranches de la population.

Déploiement à plus grande échelle

Malgré ces réussites, plusieurs défis restent à relever. À Yên Bình, l’acquisition d’équipements tels que les systèmes de visioconférence et les caméras de surveillance requiert des investissements importants, alors que les ressources locales et la capacité contributive des résidents restent limitées. Par ailleurs, la transmission des données médicales depuis les hôpitaux de niveau supérieur vers le "Carnet de santé électronique" de VNeID manque parfois de synchronisation, ce qui peut nuire au suivi de l’historique médical des patients.

Les exigences financières suscitent également des interrogations. L’obligation, pour les citoyens dès 15 ans, de détenir un compte bancaire ou un compte de transaction électronique apparaît peu adaptée aux réalités des zones rurales et montagneuses. Les adolescents de 15 à 18 ans, encore scolarisés et sans ressources propres, ne disposent pas forcément de ces comptes, tandis que leurs parents hésitent parfois à les laisser accéder si jeunes aux services financiers en ligne. La commune de Yên Bình a ainsi sollicité les autorités compétentes pour porter à 18 ans l’âge pris en compte pour l’évaluation de ce critère.

Afin de surmonter ces contraintes et de structurer les initiatives locales, le Comité populaire provincial de Lào Cai a promulgué, le 31 août 2026, le plan N°411 dédié à l'édification de "villages numériques" et de "villages intelligents" pour la période 2026-2030. Le budget prévisionnel est estimé à près de 365 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Pour la période 2026-2027, la province entend finaliser l’état des lieux et valider les plans d’action dans l’ensemble des communes et quartiers. Chaque commune devra compter plus de 30% de ses hameaux ou quartiers conformes aux critères fondamentaux du "village numérique". De plus, 25 communes et quartiers devront avoir aménagé au moins un "village numérique de niveau avancé" et un "village intelligent".

À l’horizon 2030, Lào Cai ambitionne de dénombrer 551 hameaux et quartiers répondant aux critères de base, 320 au niveau avancé et 160 qualifiés de "villages intelligents". Ces objectifs impliquent un déploiement graduel, prenant en compte les spécificités locales en matière d’infrastructures, de moyens et de compétences.

Aux yeux du Département provincial des sciences et des technologies, un "village numérique" ne doit pas s'apparenter à un simple titre attribué une fois pour toutes, mais devenir une façon renouvelée de faire vivre la communauté. L’enjeu consiste à passer d’un modèle théorique à une pratique active et généralisée, garantissant des retombées concrètes pour les usagers.

La formation aux compétences numériques, l’amélioration de la qualité des services, l’interconnexion des bases de données et l’accompagnement des citoyens vers des pratiques sûres et efficientes devront ainsi prolonger les efforts d’équipement matériel.

Des formalités administratives réalisées depuis la maison de la culture jusqu'à la commercialisation des produits locaux en ligne, les réussites de Yên Bình et de Bát Xát prouvent que la transition numérique peut s'amorcer par des ajustements simples, pourvu qu’ils répondent aux besoins concrets de la population. À travers son plan d'action, Lào Cai entend combler la fracture numérique entre les centres urbains et les zones montagneuses, soutenir la croissance socio-économique et façonner des campagnes plus modernes, solidaires et durables.

Huong Linh - VietnamPlus/CVN