Les dirigeants de l’Église bouddhique du Vietnam rendent hommage au bodhisattva Thích Quang Duc et au Président Hô Chi Minh

Dans la matinée du 5 novembre, une délégation de participants au X e Congrès national des représentants bouddhistes du Vietnam, pour le mandat 2026-2031, s’est rendue auprès du monument du bodhisattva Thích Quang Duc pour y brûler de l’encens, avant de déposer des gerbes de fleurs au pied du monument du Président Hô Chi Minh, à Hô Chi Minh-Ville.

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Cette cérémonie, qui ouvre la série d’activités du Congrès, témoigne de la tradition de reconnaissance envers les prédécesseurs et de la fidélité du bouddhisme vietnamien à son engagement aux côtés de la nation.

Photo : BTC/CVN

Au parc dédié au monument du bodhisattva Thích Quang Duc, situé au carrefour des rues Cách Mang Tháng Tám et Nguyên Dinh Chiêu (quartier de Xuân Hòa, Hô Chi Minh-Ville), la délégation s’est recueillie et a observé une minute de silence en mémoire de l’œuvre et du sacrifice du bodhisattva Thích Quang Duc lors de la lutte pour la défense du bouddhisme en 1963.

La délégation s’est ensuite rendue au monument du Président Hô Chi Minh, situé sur la rue piétonne Nguyên Huê (quartier de Sài Gòn), pour y déposer des fleurs en hommage au dirigeant historique et exprimer sa profonde gratitude pour ses immenses contributions à la lutte pour la libération nationale, ainsi qu’à la construction et à la défense du pays.

Ces cérémonies de recueillement et de dépôt de fleurs témoignent non seulement de la reconnaissance des moines, des nonnes et des fidèles bouddhistes envers les générations précédentes, mais réaffirment également la tradition de solidarité entre le bouddhisme et la nation, à travers l’attachement au Dharma, le patriotisme et le service de l’humanité.

Exposition "Culture bouddhique"

Dans l’après-midi du même jour, à la bibliothèque Trí Quang de l’Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, le Comité central des affaires culturelles de l’Église bouddhique du Vietnam a solennellement inauguré l’exposition intitulée "Culture bouddhique".

Dans son discours inaugural, le vénérable Thích Buu Chanh, vice-président permanent du Comité central des affaires culturelles de l’Église bouddhique du Vietnam, a souligné que les 45 années de formation et de développement de l’Église bouddhique du Vietnam ne se résumaient pas à son expansion en termes d’effectifs et d’organisation. Elles se distinguaient surtout par la diffusion de valeurs humanistes et morales au sein de la société. Cette évolution témoigne de manière concrète de l’esprit d’unité et d’harmonie des moines, des moniales et des fidèles bouddhistes, à travers des actions en faveur de l’être humain et du développement du pays.

L’exposition ne constitue pas seulement un événement culturel et artistique organisé pour célébrer cet anniversaire. Elle se veut également un trait d’union entre le passé, le présent et l’avenir. Elle offre à l’ensemble des moines, des moniales et des fidèles l’occasion de revenir sur le chemin parcouru au service de la communauté, d’exprimer leur reconnaissance envers les générations de prédécesseurs qui ont contribué à l’édification de l’Église, tout en faisant part de leur confiance et de leurs attentes quant à une nouvelle étape de son développement au cours du prochain mandat.

L’exposition réunit des documents, des photographies et des objets bouddhiques présentés dans l’espace consacré aux "Réalisations des 45 années de l’Église bouddhique du Vietnam", ainsi que dans plusieurs espaces thématiques majeurs des projets consacrés à la langue, aux tenues religieuses, à l’architecture et au patrimoine culturel bouddhiques du Vietnam. Elle propose également des espaces dédiés à différentes expressions culturelles et artistiques, notamment la cérémonie du thé, la sculpture et la calligraphie.

Selon le vénérable Thích Tho Lac, membre permanent du Conseil exécutif et président du Comité central des affaires culturelles de l’Église bouddhique du Vietnam, les photographies exposées, qui retracent les activités bouddhiques des différents comités, départements et instituts du Conseil central, ainsi que des antennes provinciales et municipales de l’Église, constituent également une véritable leçon d’histoire sur les 45 années de l’institution. Elles illustrent la devise du bouddhisme vietnamien : "Dharma – Nation – Socialisme".

Le vénérable Thích Tho Lac a également estimé qu’au cours des 45 dernières années, le bouddhisme vietnamien s’était pleinement engagé dans la société, en faisant vivre les enseignements religieux au cœur de la vie quotidienne. Il a ainsi contribué à faire rayonner la lumière du Dharma et à diffuser auprès de la communauté les valeurs de compassion et de sagesse du bouddhisme, dans le but d'améliorer la vie sociale tout en faisant rayonner la spiritualité.

À travers la musique, la peinture, les photographies et les autres formes d’expression artistique présentées dans le cadre de l’exposition, les organisateurs souhaitent transmettre au grand public les valeurs, la pensée, l’éthique et le mode de vie positif du bouddhisme. Cette initiative s’adresse notamment aux habitants venus participer au Xe Congrès national des représentants bouddhistes et aux célébrations du 45e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique du Vietnam.

Texte et photos: Minh Thu/CVN