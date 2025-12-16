Le Vietnam termine quatrième aux 34es Championnats du monde de la mémoire

Le Vietnam s’est classé quatrième au classement général des 34 es Championnats du monde de la mémoire (WMC) 2025, remportant une médaille d’or, 11 d’argent et 11 de bronze, ont annoncé les organisateurs.

La Mongolie a dominé le tableau des médailles, suivie par l’Australie et la Chine.

La seule médaille d’or du Vietnam a été remportée par Dang Ngoc Phuong Trinh, qui a également décroché plusieurs médailles d’argent et de bronze dans différentes disciplines individuelles. Sa performance a mis en lumière les progrès constants du Vietnam dans les sports de la mémoire sur la scène internationale.

Phuong Trinh, 25 ans, originaire de la province de Lâm Dông, s’était déjà fait remarquer en battant cinq records du monde et en surpassant 780 concurrents du monde entier pour remporter l’or aux Championnats du monde de la mémoire organisés en Inde en novembre 2023. Elle a également terminé quatrième aux Championnats de la mémoire Asie-Pacifique 2019 et s’est classée parmi les dix premières aux Championnats du monde de la mémoire 2019.

Les 34es Championnats du monde de la mémoire 2025 se sont déroulés à Hô Chi Minh-Ville du 12 au 14 décembre, mettant aux prises 290 concurrents venus d’une trentaine de pays et territoires, dont plusieurs champions reconnus. Les participants se sont affrontés dans 10 disciplines de très haut niveau, testant vitesse, précision et endurance cognitive (mémorisation rapide de nombres, imagerie abstraite, chiffres lus à haute voix, entre autres).

Lors de la cérémonie de clôture, le drapeau du pays hôte a été officiellement remis au Vietnam, qui accueillera à nouveau la compétition en 2026.

Fondés en 1991 par Tony Buzan et Raymond Keene, les Championnats du monde de la mémoire sont le plus ancien et le plus prestigieux tournoi de sports de la mémoire au monde. Ils ont pour objectif de repousser les limites de la cognition humaine et de promouvoir le développement mondial des sports de l’esprit.

L’édition 2025 est co-organisée par l’Organisation vietnamienne de la mémoire, la World Records Union (WorldKings) et le groupe Tam Tri Luc, sous la supervision de la Guilde des arbitres des sports de l’esprit (GOMSA).

