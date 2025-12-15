Des habitants de Quang Ngai décorés de l'Ordre du courage

Deux habitants de la zone spéciale de Ly Son, dans la province centrale de Quang Ngai, ont reçu l'Ordre du courage par le président de la République pour leurs actes de bravoure lors des opérations de sauvetage menées pendant le typhon Kalmaegi, lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 15 décembre.

>> Remise de l'Ordre national de l'or du Laos au secrétaire général Tô Lâm

>> Des mots d'ordre pour le pays : unité, démocratie, discipline, percée et développement

Au cours de cette cérémonie, le Département des Affaires intérieures de Quang Ngai a annoncé la décision présidentielle n° 2360/QĐ-CTN du 9 décembre 2025, attribuant l'Ordre du courage à Phan Duy Quang, du village de Tây An Vinh, et à Le Van Sanh, du village de Tây An Hai.

Photo : VNA/CVN

Des décisions du président du Comité populaire provincial ont également été annoncées, attribuant des certificats de mérite à 12 collectifs et à deux individus pour leur excellent travail lors des opérations de recherche et de sauvetage menées pendant la tempête.

Parmi les collectifs honorés figuraient neuf groupes de marins et de membres d'équipage de navires de sauvetage des provinces de Quang Ngai, Quang Tri et Quang Ninh, ainsi que la Direction du port de Quang Ngai, Vinamarine Quang Ngai et la Division 372 de la Défense aérienne populaire.

Les deux personnes décorées étaient Lê Thanh Hung, second du navire An Vinh Express, et Nguyên Thai Son, chef adjoint du poste de garde-frontière de Ly Son.

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Quang Ngai, Nguyên Hoàng Giang, a salué le courage exceptionnel dont ont fait preuve ces deux citoyens en sauvant des personnes en danger de mort. Il a souligné que de tels actes de bravoure et de noblesse ont un impact positif sur la communauté et contribuent à promouvoir des valeurs humanitaires au sein de la société.

Il a exprimé l'espoir que les collectifs et individus honorés, ainsi que le grand public, continueront à faire preuve de courage et de dévouement, à contribuer davantage aux interventions en cas de catastrophe et à d'autres tâches, et à servir de modèles, diffusant ainsi des actes significatifs au sein de la communauté et contribuant à la sauvegarde de la sécurité nationale et de la sécurité publique.

VNA/CVN