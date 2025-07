Faire rayonner à l’international les inscriptions hán nôm de l’ancienne capitale

>> Les inscriptions hán nôm sur la "montagne aux poèmes" à l’épreuve du temps

Photo : CTV/CVN

Le système d’inscriptions hán nôm (idéogrammes sino-vietnamiens) gravées dans la roche de la montagne Non Nước, dans le quartier de Hoa Lư, province de Ninh Bình, constitue non seulement une preuve vivante de la présence et de l’évolution de ce patrimoine écrit dans l’ancienne capitale, mais aussi un symbole unique de la rencontre raffinée entre sculpture, littérature et calligraphie, reflétant en profondeur la vie culturelle, les croyances et l’histoire de la nation.

Un trésor documentaire inestimable

Les inscriptions hán nôm datent du XIVe au XXe siècle. Elles constituent une source historique et documentaire d’une grande richesse, relatant non seulement des événements et des personnages liés à Non Nước, mais aussi à l’ensemble du pays.

On recense actuellement 43 inscriptions hán nôm gravées sur les falaises (ma nhai) et 12 documents supplémentaires reproduits par estampage sur la montagne. Parmi celles-ci, 37 sont des inscriptions en hán nôm et 6 en écriture quốc ngữ (écriture romanisée), datant des dynasties Trần et Lê (début XVe siècle), Mạc (XVIe siècle), Lê Trung Hưng (XVIIe - XVIIIe siècles) et Nguyễn (jusqu’au début du XXe siècle). On y retrouve des centaines de poèmes et textes royaux, ainsi que des poèmes d’érudits, témoins d’une finesse calligraphique et stylistique remarquable, tant en chữ nôm qu’en chữ húy.

Photo : VNA/CVN

Parmi les œuvres remarquables figurent : la stèle "Dục Thúy sơn Linh Tế tháp ký", réalisée par Trương Hán Siêu en 1343 (année Quý Mùi, 3e année de Thiệu Phong), sous le règne de Trần Dụ Tông ; la stèle "Thánh chỉ" du roi père Trần Minh Tông, gravée en 1349 (année Kỷ Sửu, 3e année de Thiệu Phong) ; d’autres textes posés par Ngô Thì Sĩ et Ngô Thì Nhậm, entre autres.

Selon le Professeur-Docteur Cảnh Huệ Linh de l’Université des sciences et technologies de Chiyang (Taïwan, Chine), ces inscriptions possèden"une valeur historique multiple : elles témoignent non seulement d’un long parcours historique, mais aussi d’une richesse de contenu et d’un haut niveau artistique dans l’usage des mots, des styles calligraphiques et littéraires à travers les époques, permettant une relecture fidèle des événements historiques du pays".

Outre leur valeur historique, culturelle et paysagère, ces inscriptions constituent un véritable trésor documentaire. En 2019, le Premier ministre vietnamien a classé la montagne Non Nước au rang de site national exceptionnel.

Faire connaître ce patrimoine au monde

Forts de leur contenu et de leur forme remarquables, les documents hán nôm de Non Nước sont aujourd’hui conservés, numérisés et valorisés à travers l’éducation et le tourisme, afin de transmettre les traditions ancestrales.

Selon la Professeure-Docteure Nguyễn Thị Hiệp de l’Agence française de développement (AFD), le site pourrait devenir un lieu de "tourisme du savoir". Il pourrait aussi servir de centre d’"éducation expérientielle", via des sorties scolaires pour élèves et étudiants, tant locaux que nationaux et internationaux.

À l’échelle internationale, ce site peut être comparé à d’autres sites patrimoniaux gravés tels que les inscriptions de Namsan (République de Corée), les stèles d’Égypte ou les stèles royales d’Éthiopie. C’est pourquoi Ninh Bình consulte actuellement des experts nationaux et internationaux pour préparer la candidature des inscriptions hán nôm de Non Nước au registre "Mémoire du monde" de l’UNESCO pour la région Asie-Pacifique.

Selon la Docteure Vũ Thị Minh Hương, vice-présidente du Comité "Mémoire du monde" de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique et membre du Conseil national du patrimoine culturel, ces inscriptions remplissent pleinement les critères de l’UNESCO. Au-delà de leur contenu, elles constituent de magnifiques œuvres d’art, ornées de motifs et d’iconographies caractéristiques de leur époque, témoignant également du savoir-faire exceptionnel des tailleurs de pierre de Ninh Bình.

L’inscription des écritures hán nôm de Non Nước au registre "Mémoire du monde" représenterait non seulement la reconnaissance d’un patrimoine vietnamien unique, mais aussi une contribution majeure à la mémoire commune de l’humanité.

Selon Vũ Thanh Lịch, vice-directrice du Service de la culture et des sports de Ninh Bình, son service assiste activement le Comité populaire provincial dans l’achèvement et la mise en œuvre de projets de conservation et de valorisation du site, avec un accent particulier sur la promotion du patrimoine documentaire, la sensibilisation, l’éducation et la communication. L’objectif est de raviver l’amour de la nation, de renforcer la fierté patriotique, tout en posant les fondations d’un développement durable et harmonieux entre économie, culture et société, affirmant ainsi durablement la place de Ninh Bình sur la carte touristique mondiale.

Phuong Mai/CVN