L’amendement des impôts au cœur d’un colloque à Hanoï

Le projet de loi sur la taxe spéciale sur la consommation (modifié) est en cours d’élaboration par le ministère des Finances. Il devrait être examiné par l’Assemblée nationale lors de sa 8e session (en octobre 2024) et adopté lors de sa 9e session (en mai 2025). Parmi les changements proposés figurent l’augmentation des taxes spéciales sur la consommation pour l’alcool et la bière, ainsi que l’inclusion des boissons sucrées parmi les produits soumis à cette taxe.

Ce projet a reçu le soutien et l’appréciation de nombreuses entreprises et experts. Les objectifs de la politique de taxe spéciale sur la consommation des boissons alcoolisées au Vietnam sont similaires à ceux en vigueur dans de nombreux pays, notamment la protection de la santé des consommateurs, et l’augmentation des recettes budgétaires de l’État.

La modification des impôts suscite toujours une attention particulière de la part du monde des affaires et de la société. L’augmentation ou la réduction des impôts a un impact direct non seulement sur le budget de l’État, mais crée également des effets qui favorisent ou inhibent certains secteurs d’activité. C’est dans ce contexte que le journal Dâu tu a organisé une série de discussions sur le thème "L’amendement des impôts pour doper les activités des entreprises" pour créer des forums permettant aux décideurs politiques d’écouter, d’échanger et de discuter avec des experts, des chercheurs et des entrepreneurs. Afin que les politiques fiscales, lors qu’elles sont planifiées, disposent de davantage de canaux de communication connectés à la réalité. L’objectif est de garantir un environnement d’investissement stable et de promouvoir les activités de production et commerciales.

Une feuille de route raisonnable

"Suite au séminaire télévisé qui s’est tenu il y a deux mois sur la taxe sur la valeur ajoutée, notamment pour les produits fertilisants, les machines et équipements spécialisés servant à la production agricole, le colloque d'aujourd’hui se concentre sur les discussions autour de la taxe spéciale sur la consommation dans l'industrie de la bière, de l’alcool et des boissons rafraîchissantes, dont la contribution est estimée à environ 60.000 milliards de dôngs par an", a déclaré Lê Trong Minh, rédacteur en chef du journal Dâu tu.

Lors de ce colloque, les conférenciers ont proposé une feuille de route raisonnable pour l’augmentation des impôts afin d’atteindre les objectifs de régulation de la consommation et de budget. Ils ont également abordé les changements dans le comportement des consommateurs face à l’augmentation des impôts.

Actuellement, dans le monde, trois principales méthodes sont utilisées pour appliquer une taxe spéciale sur la consommation des boissons alcoolisées : la méthode de taxe relative (calculée en pourcentage), la méthode de taxe absolue, et la méthode de taxe mixte. Dans les pays développés, on observe une transition de la méthode de taxe relative vers les méthodes de taxe mixte et absolue. Le ministère vietnamien des Finances a reconnu cette tendance, mais à la suite de recherches et de consultations auprès des entreprises et des experts, il a constaté que 80% du marché national de la bière est constitué de bières populaires et locales. Par conséquent, le ministère a décidé de maintenir la méthode de taxe relative pour ce secteur.

"Nous sommes entièrement d’accord avec l’application de la méthode de taxe relative pour l’alcool et la bière selon la feuille de route de 2026 à 2030. Cependant, il est nécessaire d’étudier attentivement une augmentation raisonnable. Cela permettra aux entreprises et aux consommateurs de s’adapter progressivement à cette tendance, en évitant les chocs causés par des augmentations rapides et soudaines", a déclaré Nguyên Thi Cuc, présidente de l’Association des conseillers fiscaux du Vietnam et ancienne cheffe adjointe du Département général des impôts du Vietnam.

Texte et photos : Quê Anh/CVN