Vers une action décisive contre les infractions liées à la réorganisation

Le 7 juillet, à Hanoï, le Comité central de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines a tenu sa 28 e réunion pour examiner les résultats obtenus au cours du premier semestre 2025 et définir les missions pour le second semestre. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, chef du Comité, a présidé la réunion.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l’année 2025, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines a été poursuivie de manière déterminée.

Les Comités du Parti et les commissions de contrôle à tous les niveaux ont sanctionné 230 organisations du Parti et 7.235 membres du Parti. Le Bureau politique, le Secrétariat et la Commission centrale de contrôle ont sanctionné 11 cadres relevant de la gestion centrale. À la suite d’inspections et d’audits, il a été proposé de récupérer ou de rectifier des irrégularités financières d’un montant de 9.533 milliards de dôngs et de 617 hectares de terres ; de prendre des mesures administratives à l’encontre de 381 collectifs et 1.083 individus ; et de transférer 28 affaires aux autorités d’enquête.

Les autorités judiciaires ont ouvert 1.776 nouvelles affaires impliquant 4.038 personnes. Parmi les affaires suivies par le Comité central de direction, 7 ont été bouclées au stade de l’enquête (127 personnes impliquées), 5 ont fait l’objet d’actes d’accusation (87 prévenus), 7 ont été jugées en première instance (94 accusés), et 9 en appel (221 accusés).

Dans sa conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité d’achever l’institutionnalisation des préconisations en matière de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, en particulier la révision de la Loi sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage, la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption et les règlements connexes.

Il a demandé de régler définitivement les affaires relevant du suivi du Comité central de direction, afin qu’à la fin du mandat du XIIIe Congrès national du Parti, il ne reste plus d’affaires non résolues.

Le secrétaire général du Parti a insisté sur le renforcement des contrôles, des inspections et des sanctions des infractions liées à la gestion des ressources humaines, des finances et des biens publics, dans le cadre de la réorganisation de l’appareil administratif et de la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

Il a ordonné de renforcer et d’optimiser les Comités provinciaux de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, ainsi que les organes compétents en matière de lutte contre ces fléaux après les fusions, et d’intensifier le contrôle du pouvoir pour prévenir les dérives au niveau local.

Le secrétaire général du Parti a également donné instruction d’accélérer l’application des technologies, de réformer les procédures administratives et de limiter les contacts directs afin de prévenir les actes répréhensibles dans l’exercice des fonctions publiques.

Il a demandé de dresser un bilan exhaustif des actions de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines durant le mandat du XIIIe Congrès national du Parti, depuis les cellules de base du Parti, afin d’en faire une activité politique majeure à l’échelle nationale avant le XIVe Congrès national du Parti, et de finaliser les grandes orientations dans les documents de ce prochain Congrès.

Enfin, le Comité central de direction a convenu de clore le suivi de 10 affaires et 6 dossiers ayant été traités conformément à la loi, et d’intégrer 4 nouvelles affaires et 2 nouveaux dossiers dans le champ de sa supervision.

VNA/CVN