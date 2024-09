Transformation digitale : la VNA et le journal Pasaxon partagent des expériences

>> Le journal lao Pasaxon publie un article sur les relations avec le Vietnam

>> Le journal Pasaxon félicite le 78e anniversaire de la Révolution d'Août

>> La presse lao salue la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la directrice générale adjointe Nguyên Thi Su a présenté le développement de la VNA.

Selon elle, ces derniers temps, la VNA a consacré beaucoup de ses ressources à l’investissement dans le développement et l'application des technologies de l'information dans la gestion et l'administration internes, ainsi que dans les activités professionnelles. Elle a également lancé de nombreuses solutions pour assurer la sûreté et la sécurité des réseaux.

La VNA a construit une plate-forme technique qui permet d’intégrer des informations de tous types, lancé des sites Web sur des événements politiques importants du pays, des pages d'informations spécialisées pour répondre aux besoins d'informations approfondies des lecteurs... En outre, la VNA améliore l’application de la technologie de l’intelligence artificielle et des bases de données dans le processus de production d’informations. Elle applique en effet un système de lecture automatique multilingue, publie des livres électroniques...

Pour répondre aux exigences de la transformation numérique, la VNA se concentre sur la formation à l'utilisation de logiciels au service de la production d'informations multimédia, ainsi que sur la formation aux compétences informatiques et à la sécurité de l'information pour son personnel…

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, un représentant du journal Nhân Dân a déclaré que ces derniers temps, le journal avait étroitement collaboré avec Pasaxon dans la mise à niveau du système de journal électronique, ainsi que le soutien à la formation du personnel sur la transformation numérique, répondant aux exigences des tâches selon les nouvelles tendances.

Syvanh Homsayadeth, rédacteur en chef adjoint du journal Pasaxon, a hautement apprécié le développement et l'application technologique rapides de la VNA ces derniers temps, en particulier l'investissement dans les infrastructures techniques.

Il a indiqué que le journal Pasaxon visait également à se développer dans le sens du multimédia et du multiplateforme comme la VNA.

Syvanh Homsayadeth a remercié la VNA pour le partage de ses expériences et a affirmé que le journal Pasaxon les absorberait pour améliorer la qualité de l'information et augmenter les revenus publicitaires.

Il a exprimé l'espoir que dans les temps à venir, la coopération et le partage d'expériences seraient élargis entre les deux parties.

Il a par ailleurs apprécié les aides tangibles du journal Nhân Dân au journal Pasaxon ces derniers temps dans le processus de transformation numérique.

VNA/CVN