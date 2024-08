Mpox : l'Allemagne fait un don de 100.000 vaccins pour l'Afrique

Le gouvernement allemand va faire un don de 100.000 doses de vaccin contre le mpox pour les pays d'Afrique où le virus circule le plus, comme la République démocratique du Congo (RDC), après pareille promesse faite par la France.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Les doses de vaccin devraient être disponibles "à court terme" à partir des stocks de l'armée allemande, la Bundeswehr, a déclaré lundi 26 août à Berlin le porte-parole du chancelier Olaf Scholz, Steffen Hebestreit.

L'objectif est de "soutenir solidairement les efforts internationaux pour contenir Mpox sur le continent africain", a-t-il ajouté.

L'Allemagne va ainsi distribuer la quasi-totalité de ses réserves de vaccin mpox, qui s'élèvent à 118.000 doses, selon un porte-parole du ministère de la Défense.

Un laboratoire mobile sera par ailleurs mis en service en RDC dans de brefs délais, a indiqué M. Hebestreit.

À moyen terme, l'objectif est d'accompagner l'Union africaine (UA) dans la mise en place d'une production locale de vaccins.

Le mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains par contact physique. Elle provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées.

La recrudescence du mpox en Afrique touche de plein fouet au Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo (RDC) voisine, ainsi que le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda.

Cela a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une "urgence de santé publique" de portée internationale en raison de la variante 1b du virus, actuellement plus répandue et plus dangereuse.

En France, 232 sites de vaccination "sont d'ores et déjà ouverts" pour faire face à une éventuelle épidémie de mpox, a indiqué mardi dernier 20 août le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, tout en promettant 100.000 doses de vaccins aux pays les plus touchés.

AFP/VNA/CVN