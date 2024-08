Pakistan : 23 personnes tuées par des combattants sur une route

L'attentat s'est produit dans le district de Musa Khel de la province, où les meurtriers ont fait descendre les passagers des véhicules après avoir vérifié leurs identités, ont indiqué les sources. "Les terroristes sont entrés dans les véhicules et ont vérifié les cartes d'identité des passagers, après quoi ils ont fait descendre ceux qui venaient de la province orientale du Pendjab et les ont abattus", ont ajouté les sources. Selon celles-ci, la route reliant le Pendjab au Baloutchistan a été bloquée entre 12h00 (dimanche 25 août à 19h00 GMT) et 03h00 heure locale (dimanche 25 août à 22h00 GMT). Les terroristes ont également incendié plusieurs véhicules pendant le barrage. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'incident. Cependant, dans un message sur les réseaux sociaux, l'organisation interdite le Front de libération du Baloutchistan a affirmé avoir bloqué plusieurs routes dans la province.

Xinhua/VNA/CVN