Les épidémies de mpox "peuvent être maîtrisées et stoppées"

Les épidémies de mpox en République démocratique de Congo (RDC) et dans les pays voisins "peuvent être maîtrisées et stoppées", mais il va falloir quelque 121 millions d'euros pour financer la riposte internationale ces six prochains mois, a indiqué lundi 26 août l'Organisation mondiale de la santé (OMS).