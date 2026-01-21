L'accord entre l'UE et le Mercosur ne sera pas ratifié en Hongrie, dit Orban

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Marché commun du Sud (Mercosur) ne sera pas ratifié en Hongrie tant qu'un gouvernement axé sur la protection des intérêts nationaux y sera en place. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, accusant la Commission européenne de tenter de tromper les citoyens des pays de l'UE.

>> Accord UE - Mercosur : les agriculteurs maintiennent la pression

>> L'UE et le Mercosur réunis au Paraguay pour signer un accord commercial historique

>> Le Mercosur et l'UE signent un accord de libre-échange à Asunción

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Il est évident que tant qu'il y aura un gouvernement national en Hongrie, nous n'approuverons jamais l'accord avec le Mercosur", a déclaré M. Orban dans un message vidéo diffusé par la chaîne M1. Il a noté que la Commission européenne, ayant conclu l'accord avec le Mercosur au Paraguay le 17 janvier, a tenté de tricher en établissant des règles supplémentaires permettant à l'accord d'entrer en vigueur avant l'approbation des parlements des pays de l'UE.

"C'est pourquoi les agriculteurs sont indignés. Il ne s'agit donc pas seulement des problèmes économiques avec le Mercosur, pas seulement de l'avenir de l'agriculture, mais aussi du fait qu'ils ont trompé les agriculteurs, en contournant les parlements nationaux et en prenant des décisions qui nuisent aux agriculteurs", a déclaré Viktor Orban à propos des dirigeants de l'UE. Selon lui, c'est pourquoi les agriculteurs en Europe continuent de protester et exigent la démission de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Ils ont raison", a ajouté le Premier ministre.

Le gouvernement hongrois a voté contre l'accord avec le Mercosur lors d'une réunion à Bruxelles le 9 janvier et a déclaré qu'il porterait l'affaire devant la Cour de justice de l'UE, car cet accord n'était pas conforme aux lois de la communauté. L'accord a été approuvé à la majorité qualifiée. La Hongrie a été rejointe dans son opposition par l'Autriche, l'Irlande, la Pologne et la France, ne souhaitant pas que des produits agricoles bon marché d'Amérique du Sud entrent librement sur le marché européen.

L'accord a été soutenu principalement par l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord, qui sont intéressés par une réduction des droits de douane sur les produits des industries automobile, chimique et pharmaceutique, exportés de l'UE vers l'Amérique du Sud. Après quelques hésitations, l'Italie a également voté en faveur du document.

Le Mercosur est une union commerciale et économique fondée par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Leur territoire combiné représente plus de 70% de la superficie de l'Amérique du Sud, avec une population approchant les 300 millions d'habitants. Le volume des échanges entre l'UE et le Mercosur dépasse 112 milliards d'euros, les importations et exportations mutuelles des deux blocs étant équilibrées.

TASS/VNA/CVN