L’économie malaisienne devrait rester stable en 2026

L’économie malaisienne devrait rester résiliente cette année, portée par les investissements directs étrangers (IDE) continus et les investissements importants dans les infrastructures, a déclaré Frédéric Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC.

Selon les médias locaux, Frédéric Neumann a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) du pays avait progressé de 4,9% en 2025, un chiffre proche des prévisions de la banque (environ 5%), ce qui souligne la solidité sous-jacente de l’économie malgré les difficultés économiques mondiales émergentes.

La croissance de la Malaisie cette année s'établit à 4,5%, en léger recul par rapport aux quelque 5% de l'année dernière. Toutefois, ce résultat reste très positif pour le pays, notamment grâce aux investissements continus, a déclaré M. Neumann lors d'une conférence de presse virtuelle sur les Perspectives asiatiques 2026 de HSBC, le 19 janvier.

Frédéric Neumann a souligné que le développement continu des infrastructures et la stabilité des investissements directs étrangers (IDE), en particulier dans l'électronique, les semi-conducteurs et les centres de données, renforcent la capacité de production de la Malaisie et soutiennent les perspectives de croissance à moyen terme.

La Malaisie demeure très compétitive, notamment dans le secteur de l'électronique et la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, où elle bénéficie de la demande accrue de produits électroniques, en partie liée à l'intelligence artificielle (IA), selon la banque.

Compte tenu de la faible dynamique de l'inflation, HSBC a légèrement revu à la baisse ses prévisions d'inflation globale pour 2025, à 1,4%, mais a maintenu sa projection pour 2026 à 1,7%.

Harald van der Linde, responsable de la stratégie actions pour la région Asie-Pacifique, est modérément optimiste quant au marché actions malaisien, car la Malaisie offre un mélange de caractéristiques défensives et un potentiel de hausse modéré, la plaçant "au milieu du panier" parmi les marchés actions asiatiques.

