L'Inde tire des missiles sur trois sites au Pakistan

L'armée pakistanaise a déclaré mercredi matin 7 mai que l'Inde avait tiré des missiles air-sol sur trois sites différents au Pakistan, et notamment dans la partie du Cachemire sous contrôle pakistanais.

Le lieutenant-général Ahmed Sharif Chaudhry, directeur général des Relations publiques interservices (ISPR), le service de presse de l'armée pakistanaise, a indiqué aux médias que les missiles avaient été tirés sur le district de Bahawalpur, dans la province orientale du Pendjab, ainsi que sur les districts de Muzaffarabad et de Kotli, au Cachemire sous contrôle pakistanais. Il a déclaré que les avions de chasse pakistanais avaient décollé. Aucun avion indien n'est autorisé à violer leur espace aérien, mais ces attaques ont été menées depuis l'intérieur de l'espace aérien indien, a-t-il précisé. "Je tiens à le dire sans équivoque : le Pakistan ripostera à cette attaque au moment et à l'endroit de son choix. Cette provocation ne restera pas sans réponse", a affirmé le porte-parole. Des victimes ont été signalées lors de ces attaques. L'état d'urgence a été déclaré dans les hôpitaux. Le Pakistan a fermé son espace aérien et demandé aux passagers de quitter les aéroports.

Xinhua/VNA/CVN