Le PM canadien Carney souligne les liens économiques avec l'UE

Selon un communiqué publié par le bureau du Premier ministre, M. Carney a souligné le rôle du Canada en tant que partenaire commercial stable et fiable. Toujours d'après le communiqué, les dirigeants sont convenus de renforcer les relations économiques étroites entre le Canada et l'UE. M. Carney s'est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron mardi 29 avril. Les deux dirigeants ont discuté de leur travail en cours pour approfondir les liens commerciaux et de défense entre les deux pays. Le Parti libéral de M. Carney a remporté les élections législatives de lundi 28 avril au Canada et formera un gouvernement minoritaire.

