L'ONU a un besoin "urgent" de 160 millions de dollars pour lutter contre la crise alimentaire au Nigeria

"Je ne peux pas décrire à quel point la situation est désespérée. C'est la pire que j'ai vue en cinq ans", a déclaré Trond Jensen, qui dirige le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) au Nigeria, lors d'une conférence de presse à Abuja lundi 5 mai. Le nord-est nigérian est en proie depuis 16 ans à une insurrection terroriste qui a fait plus de 40.000 morts et déplacé plus de 2 millions de personnes. Les combats ont détruit des fermes et entravé l'accès aux terres agricoles et aux marchés, provoquant une crise alimentaire d'envergure. L'UNOCHA a alerté sur le besoin de fournir une aide alimentaire immédiate et des soins de santé essentiels à deux millions de personnes, dont 600.000 enfants, dans les États de Borno, Adamawa et Yobe. "Il y a urgence", a affirmé M. Jensen. "Nous avons besoin d'aide maintenant, pas la semaine prochaine, ni le mois prochain", a-t-il insisté aux côtés de responsables d'autres agences des Nations unies.

APS/VNA/CVN