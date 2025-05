Athlétisme : Kerley en moins de 10 secondes sur 100 m près de Los Angeles

>> Euro d'athlétisme en salle : quatre médailles pour les Bleus, l'or du 1.500 m pour Guillemot

>> Euro d'athlétisme en salle : médailles de bronze pour Bonnin et Soudril

>> Mondiaux d'athlétisme en salle : Ingebrigtsen, le "double double" et un hiver parfait

>> Athlétisme : Duplantis facile à 6,11 m, le hurdleur Tinch impressionne au meeting de Shanghai

Kerley (30 ans) s'est imposé lors du meeting Franson Last Chance à Azusa, à l'Est de Los Angeles, après avoir couru vendredi en 9 sec 95 (2,3 m/s de vent) et 9 sec 87 (2,9 m/s de vent), deux chronos trop ventés pour être homologués. La semaine dernière, le médaillé d'argent (2021) puis de bronze (2024) olympique sur la ligne droite avait été arrêté pour une agression dans un hôtel près de Miami en marge du Grand Slam Track, auquel il n'avait finalement pas participé. Plusieurs médias rapportent qu'il aurait frappé son ex-petite-amie, la spécialiste des haies américaine Alaysha Johnson, lors d'une altercation avec elle et son nouveau compagnon. "S'il y a bien eu une altercation physique, mon arrestation n'est pas liée à une quelconque infraction pénale. Elle est plutôt due à ma décision de garder le silence en attendant la présence de mon avocat", s'était ensuite défendu le sprinter. En janvier, Fred Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires. Kerley est engagé sur la prochaine étape du Grand Slam Track à Philadelphie du 30 mai au 1er juin.

AFP/VNA/CVN