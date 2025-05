L'Inde annonce son premier vol spatial habité en 2027

La première mission habitée de l'Inde dans l'espace est entrée dans sa phase finale, et le premier vol spatial habité est désormais prévu pour le premier trimestre 2027, a annoncé mardi 6 mai Jitendra Singh, ministre junior des Sciences et Technologies.

Le qualifiant de "mission historique", le ministre a affirmé que le programme spatial ira bien au-delà de la simple réalisation scientifique. "Il représente la montée en puissance de l'Inde en tant que puissance spatiale mondiale, construite sur des technologies indigènes, une prudence budgétaire et un leadership politique visionnaire", a-t-il déclaré aux médias dans la capitale New Delhi. M. Singh a également précisé que l'Inde s'efforcera d'atteindre ses deux objectifs de mise en place de la station spatiale indienne d'ici 2035 et l'envoi d'un premier Indien sur la lune d'ici 2040. Il a par ailleurs noté que les astronautes indiens désignés ont achevé une formation en Russie et suivent maintenant une formation supplémentaire spécifique à la mission en Inde. Dans le même temps, une déclaration publiée par le Département de l'espace indien a souligné que le programme spatial du pays est un puissant symbole des aspirations économiques et stratégiques à long terme de l'Inde dans l'espace.

Xinhua/VNA/CVN