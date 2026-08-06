Le dirigeant Tô Lâm effectuera des visites d'État en Australie et en Nouvelle-Zélande

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, effectuera des visites d'État en Australie et en Nouvelle-Zélande du 9 au 14 août, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau.

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Photo : VNA/CVN

À l'invitation de la gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, effectuera des visites d'État en Australie et en Nouvelle-Zélande du 9 au 14 août, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau.

VNA/CVN