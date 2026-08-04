La coopération parlementaire, un pilier du partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande

À l'occasion de la visite officielle au Vietnam, du 5 au 7 août, du président de la Chambre des représentants de Thaïlande, l'ambassadeur Pham Viêt Hùng souligne le rôle essentiel de la coopération parlementaire pour approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

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L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a souligné la signification de la prochaine visite officielle du président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, au Vietnam ainsi que le rôle de la coopération interparlementaire dans l’approfondissement du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Cette visite sera effectuée du 5 au 7 août sur invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Pham Viêt Hùng a affirmé que cette visite revêt une importance particulière puisqu'elle coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 2026). Elle intervient également peu de temps après la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en mai dernier, et celle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, en juin.

Cette visite témoigne de l'importance que la Thaïlande attache à ses relations avec le Vietnam et confirme la volonté des deux organes législatifs de continuer à promouvoir la diplomatie parlementaire afin de contribuer à la mise en œuvre effective des accords conclus par les hauts dirigeants ainsi que de l'accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants de Thaïlande pour la période 2023 - 2028.

Elle offrira également aux deux parties l'occasion de renforcer leurs échanges d'expériences en matière de législation, de contrôle parlementaire et de décision sur les grandes questions du pays, d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP).

Le diplomate a exprimé l'espoir que cette visite donnerait une nouvelle impulsion pour passer en revue les accords de coopération existants et définir de grandes orientations visant à élargir les partenariats dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la connectivité, ainsi que dans l'éducation, les sciences, les technologies, l'innovation, les échanges populaires et la coordination étroite au sein des mécanismes régionaux, notamment l’ASEAN.

Interrogé sur le rôle de la coopération parlementaire dans le développement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Thaïlande, l'ambassadeur Pham Viêt Hùng a souligné que celle-ci constituait un pilier essentiel des relations bilatérales. Aux côtés de la diplomatie du Parti, de l'État et des peuples, la diplomatie parlementaire contribue à consolider la confiance politique, à renforcer la compréhension mutuelle et le consensus entre les deux pays, tout en créant un cadre politique et juridique propice au développement de la coopération dans tous les domaines.

Ces dernières années, les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants de Thaïlande n'ont cessé de se renforcer grâce aux visites et contacts de haut niveau, aux échanges de délégations spécialisées ainsi qu'au partage d'expériences en matière d'élaboration des lois, de contrôle parlementaire et de décision sur les grandes questions nationales. Les deux parties maintiennent également une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment l'AIPA et l'UIP, contribuant ainsi à renforcer la voix et le rôle de chacun des deux pays sur les questions régionales et mondiales.

Depuis l'établissement du partenariat stratégique global, la coopération parlementaire a gagné en importance. Les deux organes législatifs contribuent à renforcer le cadre juridique, à faciliter la mise en œuvre des accords de coopération et à veiller au respect des engagements des hauts dirigeants, contribuant ainsi à rendre les relations bilatérales plus concrètes et plus efficaces.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Évoquant les perspectives des relations bilatérales, l'ambassadeur Pham Viêt Hùng a souligné que l'année 2026 revêtait une importance particulière, les deux pays célébrant le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques tout en maintenant un rythme soutenu d'échanges de délégations et de contacts de haut niveau. Il s'est dit convaincu que cette dynamique ouvrirait une nouvelle phase de développement du partenariat stratégique global, avec une coopération toujours plus approfondie, concrète et efficace.

Selon lui, les rencontres et contacts de haut niveau continueront de consolider la confiance politique, de renforcer la cohésion stratégique et de maintenir la dynamique positive de coopération entre les deux pays. Ils constitueront une base solide pour assurer la mise en œuvre effective des accords conclus et définir de nouvelles orientations de coopération adaptées aux besoins de développement de chaque pays et à l'évolution du contexte régional.

Sur le plan économique, le diplomate anticipe des avancées majeures, soulignant que les deux économies sont hautement complémentaires et disposent d'un vaste potentiel de synergie dans des secteurs tels que le commerce, l’investissement, la logistique, la transformation numérique, la transition verte, l'agriculture de haute technologie et les nouvelles industries.

L'ambassadeur a insisté sur la nécessité de lever les barrières subsistantes pour améliorer l'environnement des affaires et accroître la qualité et l’efficacité de la coopération économique bilatérale.

Parallèlement, l'élargissement de la coopération dans la culture et le tourisme, la coopération décentralisée et les échanges entre les jeunes générations contribueront à consolider les fondements sociaux et la cohésion entre les deux peuples.

Selon lui, les consensus et les accords conclus entre les hauts dirigeants devront être rapidement traduits en programmes, projets et résultats concrets. C'est là que se mesurera le véritable succès de ces visites, au bénéfice des peuples et des entreprises des deux pays, ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement de la région.

VNA/CVN