Répétition générale de la célébration des 70 ans de la victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Cérémonie de lever du drapeau, spectacle des tambours de fête, performances artistiques et annonce des distinctions honorifiques, le programme s’est déroulé devant la tribune officielle où sont réunis le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation Nguyên Trong Nghia, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et de nombreux responsables des ministères, des secteurs et de la province de Diên Biên.

Le moment fort était une parade militaire ouvert par plus de 12.000 personnes, en majorité des membres du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique et de la province de Diên Biên défilant au pas de l’oie en carré compact sur plusieurs rangs, suivi d’un survol d’hélicoptères.

Photo : VNA/CVN

Le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu est un événement particulièrement important revêtant une grande signification, une grande portée et une grande valeur, a déclaré Nguyên Trong Nghia, également vice-président permanent du Comité central de pilotage central pour la commémoration des fêtes majeures et des événements historiques nationaux au cours de la période 2023-2025.

L’organisation de cet événement vise à susciter et à promouvoir la tradition patriotique, l’héroïsme révolutionnaire, la volonté de combattre et de vaincre dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a-t-il souligné.

VNA/CVN