Les leçons de la Victoire de Diên Biên Phu "gardent toutes leurs valeurs"

>> Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu : vue du côté français

>> Campagne de Diên Biên Phu : quand les peintres vietnamiens voient grand

>> La Victoire de Diên Biên Phu dans les archives

Photo d’archives : VNA/CVN

Sept décennies se sont écoulées, ces leçons sur la tradition d’amitié et de solidarité entre les peuples des trois pays d’Indochine, notamment entre le Vietnam et le Laos, gardent toutes leurs valeurs, a-t-indiqué à la presse à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire décisive qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde".

Le 21 juillet 1954, les Accords de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam, au Laos et au Cambodge ont été signés, par lesquels la France et les parties ayant pris part à la Conférence de Genève sur l’Indochine se sont engagés à respecter l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales du Vietnam, du Laos et du Cambodge, a rappelé le diplomate.

Il s’agit là d’une base juridique internationale très importante permettant aux peuples des trois pays d’Indochine d’avancer progressivement vers l’indépendance et d’achever la cause de l’unification nationale de chaque pays, a-t-il indiqué.

La Victoire de Diên Biên Phu a non seulement apporté de grandes valeurs dans la lutte de libération nationale, mais a également eu une profonde signification dans l’œuvre d’édification et de défense de la la Patrie, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

"Nous devons continuer de promouvoir les leçons et l’esprit de détermination à combattre et à vaincre de la campagne de Diên Biên Phu, ainsi que l’alliance de combat Vietnam-Laos, la force du bloc de grande union nationale, la force interne, l’esprit d’indépendance, d’autonomie et de détermination à surmonter toutes les difficultés et épreuves, de renforcer la solidarité, de développer les relations extérieures, de profiter du soutien et de l’aide d’amis internationaux ; de travailler côte à côte et d’améliorer l’efficacité de la coopération", a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur Nguyên Ba Hung a recommandé de se concentrer sur la promotion du patriotisme, de l’esprit d’indépendance et d’autonomie ; de continuer d’approfondir les relations politiques Vietnam - Laos et de sensibiliser pleinement à l’importance des relations spéciales entre les deux pays ; de porter la coopération économique bilatérale à une nouvelle hauteur, de promouvoir de nouveaux modèles de coopération, et de développer les ressources humaines pour le développement de chaque pays.

VNA/CVN