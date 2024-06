La Thaïlande veut attirer davantage de talents

>> La Thaïlande vise à devenir un pôle régional de l'industrie halal

>> La Thaïlande cherche à diversifier ses sources d'énergie

>> Le nombre de visiteurs indiens en Thaïlande monte en flèche

>> La Thaïlande vise à ramener un million d'élèves ayant abandonné l'école

Photo : AFP/VNA/CVN

Le porte-parole du gouvernement, Chai Wacharonke, a déclaré mardi 4 juin que le Premier ministre Srettha Thavisin s'efforçait d'élever le pays vers de nouveaux sommets en proposant une multitude de nouveaux types de visas pour attirer les talents étrangers.

Citant les données du Board of Investment (BOI), il a déclaré que la Thaïlande avait accordé des visas et des permis de travail à plus de 56.000 étrangers qui sont des experts attachés à des projets promus par les investissements.

Il y a plus de 4.000 titulaires de visas de résident de longue durée (LTR). Il existe également 2.170 titulaires de visas intelligents - du personnel qualifié et des investisseurs dans des secteurs cibles - et un groupe de start-up, principalement originaires des États-Unis, de Russie, du Royaume-Uni, du Japon et d’Allemagne.

Chai Wacharonke a déclaré que le visa LTR est au cœur des efforts du gouvernement visant à attirer quatre groupes d'étrangers à haut potentiel : spécialistes, professionnels travaillant depuis la Thaïlande, personnes à revenus élevés et retraités accompagnés de leurs conjoints ou compagnons.

Le visa leur permet de rester en Thaïlande pendant dix ans avec des entrées illimitées et des permis de travail. Il offre une réduction significative allant jusqu'à 17% des taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques pour les spécialistes.

En outre, le cabinet envisage d'introduire un "visa Destination Thaïlande" (DTV) pour les étrangers possédant des compétences numériques, dans le but d'inciter davantage de talents étrangers à travailler et à voyager dans le pays. Le DTV devrait être lancé ce mois-ci.

VNA/CVN