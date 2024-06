SpaceX prévoit de lancer le 6 juin le quatrième vol d'essai du vaisseau Starship

>> SpaceX : échec du deuxième vol d'essai de la fusée Starship

>> SpaceX vise un 3e vol test de sa méga-fusée Starship la semaine prochaine

>> SpaceX salue un vol test "réussi" de Starship malgré la perte du vaisseau en phase finale

Photo : AFP/VNA/CVN

La fenêtre de test de 120 minutes s'ouvre à 07h00, heure locale, depuis le site Starbase de la société dans l'État américain du Texas.

SpaceX a effectué un troisième vol d'essai de Starship en mars, mais la société a perdu la communication avec le véhicule avant qu'il n'atteigne le lieu prévu d'amerrissage dans l'océan Indien.

SpaceX a déclaré que le troisième vol d'essai avait permis de prendre d'énormes progrès vers un avenir de fusées réutilisables rapidement fiables. Ce test a permis de réaliser plusieurs premières passionnantes, notamment la première rentrée de Starship de l'espace, la première ouverture et fermeture de la porte de chargement de Starship dans l'espace, et une démonstration réussie de transfert de propulseur.

Le quatrième vol d'essai sera axé sur la mise en orbite et la démonstration de la capacité de retour et de réutilisation de Starship et de Super Heavy, a déclaré SpaceX. Les principaux objectifs seront l'exécution d'une manœuvre d'atterrissage et d'un amerrissage en douceur dans le golfe du Mexique avec le propulseur Super Heavy, et la réalisation d'une entrée contrôlée de Starship.

Le vol 4 suivra une trajectoire similaire à celle du test précédent, Starship devant amerrir dans l'océan Indien, selon SpaceX.

Xinhua/VNA/CVN