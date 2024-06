Philippines

Des milliers de personnes évacuées en raison d'une éruption volcanique

Au moins 2.800 personnes ont été déplacées vers des centres d'évacuation en raison des chutes de cendres, de gaz et de la menace de lahars après l'éruption du volcan Kanlaon, dans le Centre des Philippines, le 3 juin au soir.

>> Philippines : le volcan Kanlaon émet des panaches de 5 km de haut

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (PIVS), Kanlaon, sur l'île de Negros, est entré en éruption pendant six minutes le soir du 3 juin, envoyant un panache vertical de 5 km dans l'atmosphère.

Le PVIS a augmenté le niveau d'alerte du volcan de un à deux sur une échelle de zéro à cinq, avertissant que des éruptions plus explosives étaient possibles.

Les autorités de la ville de Canlaon, dans la province de Negros Oriental, ont ordonné aux habitants vivant à proximité des rivières en aval du volcan de quitter leurs maisons et de suspendre leurs activités non essentielles.

Plusieurs vols à destination et en provenance de Bacolod, la capitale de la province et l'aéroport principal le plus proche du volcan, ont été annulés.

Les Philippines se trouvent dans la "ceinture de feu" du Pacifique, sismiquement active, qui abrite plus de la moitié des volcans du monde. Kanlaon est l'un des 24 volcans actifs des Philippines.

L'éruption du Pinatubo, à environ 100 km de Manille, en 1991, a été la plus puissante explosion volcanique de ces dernières années, tuant plus de 800 personnes.

VNA/CVN