Le nombre de visiteurs indiens en Thaïlande monte en flèche

De plus en plus de touristes indiens, en particulier ceux des générations Y et Z, visitent la Thaïlande. Ils aiment Bangkok, Chiang Mai, Krabi, Phuket et Koh Samui, mais ont commencé à se tourner vers des destinations moins connues, selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke.

>> La Thaïlande accueille 22 millions de visiteurs internationaux en dix mois

>> La Thaïlande accueille près de 4 millions de visiteurs étrangers au premier mois

>> La Thaïlande accueille près de 4 millions d'étrangers en janvier

Photo : AFP/VNA/CVN

Le responsable a cité la plateforme de séjour chez l'habitant Airbnb qui rapporte que le nombre de voyageurs indiens réservant un hébergement en Thaïlande par son intermédiaire a augmenté d'environ 60% entre 2022 et 2023.

Il a révélé que le nombre de touristes indiens recherchant un logement en Thaïlande via Airbnb pendant de longues vacances telles que les festivals de Holi et de Pâques a grimpé de 200% et que leurs cinq principales destinations étaient Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Krabi et Koh Samui.

Il a déclaré que les générations Y et Z représentaient 80% des voyageurs indiens réservant un hébergement en Thaïlande via Airbnb. L’Inde compte le plus grand nombre de personnes de la génération Y (âgées de 28 à 43 ans) et de la génération Z (âgées de 12 à 27 ans).

Les critères les plus recherchées des logements réservés via Airbnb étaient les piscines, les plages, les parcs nationaux et les villes célèbres.

Les petits groupes de trois à cinq visiteurs et les groupes de taille moyenne de cinq personnes et plus ont enregistré la croissance la plus rapide parmi les visiteurs indiens en Thaïlande, en hausse de 67% et 68% respectivement par rapport à l'année dernière.

Le porte-parole a cité Amanpreet Bajaj, directeur général d'Airbnb pour Hong Kong, Taïwan (Chine), l'Inde et l'Asie du Sud-Est, affirmant que les voyageurs indiens avaient commencé à se tourner vers des destinations moins connues. Cela a contribué à répartir la croissance économique entre les communautés.

Le gouvernement thaïlandais a prolongé de six mois son programme d'exemption de visa pour les visiteurs indiens, jusqu'au 11 novembre.

VNA/CVN