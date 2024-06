La Thaïlande vise à ramener un million d'élèves ayant abandonné l'école

La Thaïlande a lancé une initiative visant à ramener à l'école le million d'enfants absents de l'école, dans le but d'éradiquer la pauvreté et de sortir du piège du revenu intermédiaire.

>> La Thaïlande fait face à une crise de santé mentale

>> La Thaïlande vise à devenir un pôle régional de l'industrie halal

>> Le nombre de visiteurs indiens en Thaïlande monte en flèche

Photo : AFP/VNA/CVN

Le projet "Thaïlande Zero Dropout" mené par l’Equitable Education Fund (EEF) vise à réduire le nombre de plus d’un million de personnes non scolarisées à 200.000 au cours des cinq prochaines années.

Selon le ministère de l'Éducation, la Thaïlande compte environ 11 millions d'enfants en âge d'être scolarisés, mais 1,02 million n'étaient pas scolarisés l'année dernière.

Plus d'un tiers des enfants non scolarisés (394.039) n'ont aucune trace de fréquentation scolaire, tandis que plus de 94.000 ne sont même pas inscrits dans l'enseignement. La majorité d’entre eux sont soit des enfants de parents travailleurs migrants, soit des enfants sans papiers vivant dans des zones frontalières reculées. Un troisième groupe absent de l’éducation est celui des enfants handicapés non enregistrés.

Un rapport de l’EEF a montré que la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte augmentation du taux d’abandon scolaire, menaçant divers aspects du développement économique. En conséquence, des centaines de milliers de familles à travers la Thaïlande sont coincées dans la pauvreté parce que leurs enfants n’iront pas plus loin dans l'éducation que leurs parents, dit-il, ajoutant que ce cycle générationnel de pauvreté pourrait maintenir la Thaïlande dans le piège des revenus intermédiaires pendant plusieurs années.

Le gouvernement estime que la réalisation de l’objectif de zéro décrochage entraînerait une hausse du PIB de 1,7%.

L'EEF organisera le 14 juin la première réunion Zero Dropout avec 11 agences gouvernementales, dont les ministères de l'Éducation, de l'Économie et de la Société numériques, de l'Intérieur, du Développement social et de la Sécurité humaine.

VNA/CVN