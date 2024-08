La Thaïlande maintient son taux d'intérêt de base à un niveau record

Photo : Getty Images/VNA/CVN

La décision de maintenir les taux d'intérêt au plus haut niveau depuis 2013 a été prise alors que le nouveau Premier ministre, Mme Paetongtarn Shinawatra, est en train de sélectionner les membres du nouveau gouvernement et d'élaborer des politiques.

Malgré une croissance rapide au deuxième trimestre 2024, la deuxième économie d'Asie du Sud-Est reste à la traîne par rapport au taux de croissance d’économies voisines.

VNA/CVN