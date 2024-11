Thaïlande et Turquie conviennent de reprendre les négociations sur un ALE

Le vice-ministre thaïlandais du Commerce, Suchart Chomklin, et son homologue turc Mustafa Tuzcu ont convenu de reprendre les négociations sur un accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays.

>> Turquie: l'inflation ralentit à 71,6% sur un an en juin

>> Turquie : la Banque centrale maintient son taux directeur à 50%

>> La Thaïlande lance un plan de relance économique national

>> La Thaïlande prévoit un soutien accru au tourisme intérieur

Photo : Reuters/CVN

Cette annonce intervient après la participation de Suchart Chomklin à la 40e réunion du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC) de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul, en Turquie.

Les négociations de l’ALE, suspendues depuis 2022, ont désormais repris et pourraient ouvrir la voie à une expansion des échanges et des investissements entre les deux pays.

Outre les discussions sur l'ALE, la Turquie a invité la Thaïlande à assister à la première réunion du Comité commercial conjoint à Ankara afin de renforcer la coopération en matière de commerce, d'investissement et de tourisme entre les deux pays.

Suchart Chomklin a exprimé la volonté de son pays de participer à la première réunion et encouragé les investisseurs turcs à considérer les opportunités dans le corridor économique oriental (CEE) de la Thaïlande.

Le commerce entre la Thaïlande et la Turquie reste stable, cette dernière étant actuellement le 33e partenaire commercial du monde et le quatrième au Moyen-Orient de Thaïlande. Entre janvier et septembre, le commerce bilatéral a atteint 1,22 milliard d'USD.

Les principales exportations de la Thaïlande vers la Turquie comprennent les automobiles, les climatiseurs, les produits en caoutchouc et les fibres synthétiques, tandis que ses principales importations en provenance de Turquie comprennent les produits chimiques, les machines, les bijoux, le pétrole brut et les vêtements confectionnés.

VNA/CVN