Thaïlande : les stations-service se concentrent sur les services non pétroliers pour attirer les clients

Photo : CTV/CVN

Récemment, Caltex s'est associé à Chao Doi Coffee pour proposer du café aux clients de ses stations-service. Il existe actuellement 38 succursales Chao Doi Coffee en activité dans les stations-service Caltex à l'échelle nationale.

Au 14 août 2024, Café Amazon, disponible dans les stations du groupe PTT, a déclaré avoir 4.277 succursales au premier semestre de l'année, soit une augmentation de 270 succursales d'une année sur l'autre. Parmi celles-ci, 2 261 succursales sont situées dans des stations-service. L'activité de vente au détail et de boissons de la société a généré un chiffre d'affaires de 7,89 milliards de bahts (234,8 millions d'USD), en hausse de 8,2% sur un an, suite à l'expansion des succursales.

Pour Punthai Coffee, vendu dans les stations du géant pétrolier thaïlandais PTG Energy, les revenus des ventes et des services au premier semestre 2024 ont connu une croissance significative de 73,7% sur un an, s'élevant à 967 millions de bahts, grâce à l'expansion continue des succursales. La marque compte désormais 1.028 succursales.

Par ailleurs, Inthanin Coffee, rattaché aux stations-service Bangchak, comptait 1.005 succursales au premier semestre 2024, soit une baisse de 18 succursales sur un an. Bangchak n'a pas fourni de chiffres de vente détaillés pour Inthanin Coffee, mais a déclaré que son objectif était de répondre à la demande des clients en élargissant davantage les succursales d'Inthanin, en diversifiant les marques de produits et en augmentant la présence de magasins de proximité et de magasins partenaires dans les stations-service de Bangchak.

