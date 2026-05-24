La Thaïlande, grand débouché pour le poivre vietnamien

Au cours des premiers mois de l’année, la Thaïlande a fortement accru ses achats de poivre du Vietnam, s’imposant désormais parmi ses trois principaux marchés d’exportation.

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Selon le ministère thaïlandais du Commerce, les importations de poivre ont connu une hausse spectaculaire. Au cours des trois premiers mois de 2026, la Thaïlande a importé 3.368 tonnes pour une valeur de 25 millions de dollars, soit une progression de 93% en volume et de 76% en valeur par rapport à la même période de 2025.

La grande majorité de ces achats provient du Vietnam : 2.962 tonnes pour 22 millions de dollars au premier trimestre, représentant près de 88% du volume total. L’Indonésie suit avec 11%, puis la Malaisie (1,14%), la Chine (0,21%) et l’Inde (0,01%).

Les exportations vietnamiennes vers la Thaïlande affichent une dynamique particulièrement forte, avec une croissance de 106% en volume et de 85% en valeur par rapport au premier trimestre 2025.

Grâce à cette progression, la Thaïlande est en train de devenir l’un des marchés les plus importants pour le poivre vietnamien.

Perspectives favorables

Selon le Département de l’import-export relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les exportations de poivre vers la Thaïlande ont atteint 4.300 tonnes au cours des quatre premiers mois de 2026, pour une valeur de 31 millions de dollars. Cela représente une hausse de 130% en volume et de 104% en valeur par rapport à la même période de 2025.

Avec ce résultat, la Thaïlande s’est classée au troisième rang des marchés d’exportation du poivre vietnamien sur cette période, derrière les États-Unis et l’Allemagne, représentant 4,43% du volume total.

Le Département de l’import-export estime que les ventes vers la Thaïlande devraient continuer à progresser dans les prochains mois, portées par la demande croissante de l’industrie agroalimentaire et du secteur touristique thaïlandais.

Cette dynamique contribue également à soutenir la croissance globale des exportations vietnamiennes de poivre. Au cours des quatre premiers mois de 2026, le Vietnam a expédié 96.800 tonnes pour une valeur estimée à 623 millions de dollars, soit une hausse de 32% en volume et de 23% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier.

Texte et photo : Truong Giang/CVN