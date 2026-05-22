An Giang lutte contre la pêche INN

La province d’An Giang met en œuvre de nombreuses mesures pour mieux gérer l’exploitation halieutique, restaurer les ressources aquatiques et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) avec l’objectif de développer une pêche durable.

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Photo : Thiên Nhân/VNA/CVN

Du renforcement du contrôle des navires de pêche à la sensibilisation juridique, en passant par les programmes de repeuplement des ressources halieutiques, la province entend protéger les écosystèmes marins tout en préservant les moyens de subsistance des pêcheurs.

Des ressources halieutiques en déclin

Selon le Professeur associé et Docteur Vu Thanh Ca, ancien directeur du Département de la coopération internationale et des sciences et technologies du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les ressources halieutiques marines du Vietnam, notamment dans la province d’An Giang, diminuent rapidement. Cette situation affecte directement les revenus et les conditions de vie des populations vivant de la mer.

La surexploitation des ressources constitue l’une des principales causes de ce déclin. Certains pêcheurs utilisent encore des méthodes interdites comme les chaluts, les filets à mailles trop fines ou des équipements de dragage des fonds marins. Plus grave encore, certaines pratiques telles que l’utilisation d’explosifs, de l’électrocution ou du cyanure continuent d’être observées. Ces techniques contribuent à l’épuisement des ressources aquatiques et détruisent les écosystèmes marins, compromettant la capacité de régénération naturelle des espèces.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l'environnement, An Giang compte actuellement plus de 10.900 bateaux de pêche. Face à des ressources limitées, plusieurs zones maritimes subissent une pression croissante. Les captures diminuent progressivement tandis que de nombreuses espèces à forte valeur économique deviennent de plus en plus rares.

La pêche INN demeure également préoccupante. Plusieurs navires de la province ont été arrêtés par des autorités étrangères pour pêche illégale dans des eaux internationales. Cette situation nuit à l’image du secteur halieutique national et aux efforts du pays pour obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

Face à cette situation, les autorités provinciales multiplient les mesures de prévention et de contrôle. Les campagnes de sensibilisation figurent parmi les priorités. Des sessions d’information sont régulièrement organisées afin d’aider les pêcheurs à mieux connaître la législation et à respecter strictement les réglementations contre la pêche illégale.

Plus de 6.000 dépliants et 7.000 brochures consacrés à la lutte contre la pêche INN ont ainsi été distribués aux armateurs, capitaines et pêcheurs.

Le contrôle des navires a également été renforcé grâce au recensement, à l’enregistrement, à l’inspection technique et à la délivrance des licences d’exploitation. Les autorités ont équipé 100% des bateaux de plus de 15 mètres de dispositifs de surveillance par satellite (VMS) afin de détecter rapidement les risques de violation.

Parallèlement, les forces compétentes intensifient les patrouilles et inspections afin de sanctionner sévèrement les pratiques interdites et l’extinction volontaire des systèmes de surveillance en mer.

Restaurer les ressources aquatiques

Photo : VNA/CVN

La province accorde aussi une attention particulière à la restauration des ressources aquatiques. Chaque année, plusieurs opérations de lâcher d’alevins sont organisées dans les rivières et les zones maritimes afin de préserver la biodiversité et de sensibiliser la population à la protection de l’environnement aquatique.

En avril dernier, la province a ainsi relâché plus de huit millions d’alevins dans le milieu naturel, avec la participation de nombreuses organisations et particuliers.

Duong Van Hùng, habitant de la commune de Tân Thanh, participe régulièrement à ces programmes en offrant des crevettes et crabes juvéniles. Selon lui, ces actions contribuent à restaurer les ressources halieutiques et à préserver durablement les moyens de subsistance des habitants.

Selon Quach Van Toàn, un représentant des autorités locales en charge des pêches, la province poursuivra à long terme les études et évaluations sur les réserves halieutiques afin d’assurer une exploitation durable et de développer une pêche plus responsable.

An Giang souhaite également réorganiser progressivement son secteur de la pêche, réduire la pression exercée sur les zones côtières, encourager la reconversion des bateaux peu performants ou susceptibles d’enfreindre les réglementations liées à la pêche INN, tout en développant l’aquaculture afin d’assurer des revenus stables aux habitants et de mieux protéger les ressources naturelles.

Mai Quỳnh/CVN